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郭台銘：鴻海高軟園區AI人才起薪45K　韓國瑜：沉睡的經濟巨人醒了

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▲▼郭台銘、韓國瑜啃玉米。（圖／記者賴君欣攝）

▲高雄市長韓國瑜與鴻海集團董事長郭台銘世紀合體，引發外界矚目。（圖／記者賴君欣攝）

地方中心／高雄報導

高雄市長韓國瑜17日與鴻海集團董事長郭台銘展開世紀會面，兩人在記者會上不時交頭接耳，看似相談甚歡，郭台銘更加碼投資高雄。韓國瑜在會上先是向郭台銘致謝，接著表示，高雄是沉睡了2、30年的經濟巨人，現在「wake up」了，還請郭董繼續加大力度，共同建構更美好、更富強的高雄。

郭台銘認為，高雄人才穩定性高，目前鴻海大數據中心雖只有300多位員工，但重質不重量，未來希望能有更多的工程師呼朋引伴前來，人才有望可達3000人。他更透露，鴻海內部簽署了一份薪資相關文件，除薪資外還有AI津貼，以學士來說，起薪45000元、津貼為5000元，碩士起薪52000、津貼8000，至於博士則為起薪60000、津貼20000。郭董表示，目的在於吸引人才回流，進一步「拋玉引鑽石」建立全球最大人工智能研發中心。

▲▼郭台銘、韓國瑜合體。（圖／翻攝自直播）

▲郭台銘、韓國瑜合體。（圖／翻攝自直播）

韓國瑜則是先向郭台銘致謝，而後表示，除了郭董提到的人才優勢外，高雄更有天氣、飲食、交通、海運，甚至是熱情高雄市民的待人接物等優點。他也藉機表態，希望能有可容納波音747的機場，「未來的高雄將大不同」。

韓國瑜也清楚表明高雄市政府的立場，「保證做企業界最好的朋友」，雖然無法協助產業升級、降低成本，但會將整個投資環境改善，簡化行政程序，「我們是好朋友，幫大家掃除障礙，讓企業界飛翔、壯大」，也請所有投資企業以及郭台銘要對高雄有信心。

另外，韓國瑜也提到，高雄目前不論是飯店住宿，或是房地產熱度交易，甚至是人潮湧入都可說是第一名，高雄是「睡覺中的經濟巨人」，先前睡了2、30年，現在「wake up」了，還要請郭台銘加大力度投資，讓高雄市、鴻海集團及投資高雄的企業行號，共同創造更美好、更富強的高雄。

▲▼郭台銘、韓國瑜合體。（圖／翻攝自直播）

▲▼郭台銘、韓國瑜合體。（圖／翻攝自直播）

▲▼郭台銘、韓國瑜合體。（圖／翻攝自直播）

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關鍵字：韓國瑜,郭台銘,會面,MOU,投資

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