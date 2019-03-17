一趟高鐵加碼900萬公斤　郭台銘1年內買「1000萬公斤蔬果」以高雄為主

▲郭台銘、韓國瑜會面 。（圖／翻攝自郭台銘臉書）

地方中心／高雄報導

高雄市長韓國瑜和鴻海集團總裁郭台銘於17日會面，而郭台銘更是喊話，要買下1000萬公斤的台灣蔬果，並且會在一年內買完，而初期會以高雄為主。

郭台銘表示，「永齡選物農業銷售平台」將鴻海大陸廠區員工及眷屬超過200萬人以上消費作為基礎，第一年全台出貨1000萬公斤農產及加工品，先以高雄當季盛產，產銷調節品項為主。

▲郭台銘、韓國瑜會面。（圖／記者賴君欣攝）

此外，這趟訂單本來只有100萬公斤，但一趟高鐵下來後，郭台銘大手一揮，霸氣將訂單加碼到1000萬公斤。對此，他也表示，「台商鴻海集團員工及眷屬等等超過二百萬人，希望透過高雄產地直銷，發貨至深圳，廣州，珠海，上海，昆山，南京廠區，作為第一期的銷售基地，配送到工廠，配送到員工家中，第一年至少買下1000萬公斤的台灣蔬果，農漁牧及加工產品等，初期以高雄為主」

郭台銘還說：「一方面會調節本地市場供需，另一方面搭配鴻海各廠區自行建立的食安檢驗機制，再透過鴻海自身的冷鏈物流，讓鴻海大陸地區員工及眷屬享受到安全又高品質的台灣農產品，郭台銘總裁與韓國瑜市長也為鴻海大陸廠區高雄農產專區掛牌，鴻海集團可以成為平衡台灣包括高雄農產運銷的助力。」

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