　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

一趟高鐵加碼900萬公斤　郭台銘1年內買「1000萬公斤蔬果」以高雄為主

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼ 韓國瑜 郭台銘 。（圖／翻攝自郭台銘臉書）

▲郭台銘、韓國瑜會面 。（圖／翻攝自郭台銘臉書）

地方中心／高雄報導

高雄市長韓國瑜和鴻海集團總裁郭台銘於17日會面，而郭台銘更是喊話，要買下1000萬公斤的台灣蔬果，並且會在一年內買完，而初期會以高雄為主。

郭台銘表示，「永齡選物農業銷售平台」將鴻海大陸廠區員工及眷屬超過200萬人以上消費作為基礎，第一年全台出貨1000萬公斤農產及加工品，先以高雄當季盛產，產銷調節品項為主。

▲▼郭台銘、韓國瑜啃玉米。（圖／記者賴君欣攝）

▲郭台銘、韓國瑜會面。（圖／記者賴君欣攝）

此外，這趟訂單本來只有100萬公斤，但一趟高鐵下來後，郭台銘大手一揮，霸氣將訂單加碼到1000萬公斤。對此，他也表示，「台商鴻海集團員工及眷屬等等超過二百萬人，希望透過高雄產地直銷，發貨至深圳，廣州，珠海，上海，昆山，南京廠區，作為第一期的銷售基地，配送到工廠，配送到員工家中，第一年至少買下1000萬公斤的台灣蔬果，農漁牧及加工產品等，初期以高雄為主」

郭台銘還說：「一方面會調節本地市場供需，另一方面搭配鴻海各廠區自行建立的食安檢驗機制，再透過鴻海自身的冷鏈物流，讓鴻海大陸地區員工及眷屬享受到安全又高品質的台灣農產品，郭台銘總裁與韓國瑜市長也為鴻海大陸廠區高雄農產專區掛牌，鴻海集團可以成為平衡台灣包括高雄農產運銷的助力。」

【更多新聞】

LIVE／郭台銘韓國瑜世紀合體！「高雄發恆財」將簽署合作備忘錄

ET快訊
激戰神級女優「連拍7天差點死去」！台男噴25K身分曝光
LIVE／郭台銘、韓國瑜同台記者會！簽署合作備忘錄

關鍵字：郭台銘,高雄,韓國瑜

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

正妹「脫光趴他身上」求復合：再做一次　男友淡定推開：她想XX我

車頭整個炸裂噴飛！　男「租小牛出遊」過彎自撞護欄...維修費GG了

隔壁帥男熟睡「只穿內褲」還硬硬的　飯店服務員心癢直接含下去

正妹差點被撞！三寶叔7PUPU衝進髮廊：妳罵X小　網譏：老男人剩一張嘴

菜梗太老還刺刺的！下秒吐出「暗褐色噁毛腳」崩潰　網嚇傻：身體呢？

游泳教練激戰人妻學員！「小道具」性愛片忘了刪　夫一看臉全綠

爆乳妹勾男客猛搖99下！台中夜店又辦「美尻派對」　21歲熱褲妹被帶回

HBL／南山、永仁爭冠　總統蔡英文現場觀戰

一趟高鐵加碼900萬公斤　郭台銘1年內買「1000萬公斤蔬果」以高雄為主

LIVE／郭台銘韓國瑜世紀合體！「高雄發恆財」將簽署合作備忘錄

小鮮肉❤100kg厚片女友結婚了！　哽咽「我想愛你一輩子」擁吻甜炸

台中傳女司機遭襲胸！哭喊不要　59秒地獄影片網怒：人渣快肉搜

黃健瑋躺楊謹華胸膛喊：溫暖！　火熱床戲「我被你弄累了」

狗媽「墨水不夠」只塗滿一顆頭　網被萌翻：要叫小黑還小白？

剛出生浪浪遭棄...變身警犬小黃　特製掛牌「實務訓練中」萌到爆

星光幫葉瑋庭「2年結3次婚」　牽著爸爸手走向最愛的他

行人讓機車？高雄伯傻站斑馬線　騎士人行道上集體闖紅燈右轉

誤投飯錢！弟盯「公車錢筒」手抹淚水　帥司機拒開鎖…結局暖翻眾人

與女兒分開...產媽獨住月子中心　一周後重逢相擁爆哭：我好想妳！

一起大口森呼吸！台南人必去的3處世外桃源

HBL／南山、永仁爭冠　總統蔡英文現場觀戰

一趟高鐵加碼900萬公斤　郭台銘1年內買「1000萬公斤蔬果」以高雄為主

LIVE／郭台銘韓國瑜世紀合體！「高雄發恆財」將簽署合作備忘錄

柯文哲「韓流像土石流」　韓國瑜：今天談土包子

凌友詩被罰50萬要申訴　內政部：這就是台灣民主法治的價值

影／黨內各懷鬼胎扯後腿！王世堅：國民黨對不起韓國瑜

預測立委補選藍營橫掃4席　這些名嘴慘被打臉了！

影／柯文哲PO經濟艙搭機照　王世堅：假掰！搭渡輪不是更便宜？

我軍口誤「中國空軍廣播」共機回「我們都中國人」　空軍澄清

基層力拱選立委　王世堅：跟所有想選的人比「我民調都沒輸」

瑞士公開賽／球沒落地都不放棄　李洋蹲地、躺著狂擋4球登BWF

被爆和勝利開夜店趴！　陳柏霖捲入風波…首開口「原諒無知」

回頭驚見汪右眼掛「大黑輪」　爸：誰打你我請吃雞腿！

HBL／南山、永仁爭冠　總統蔡英文現場觀戰

洋基史連華諾右肩恢復不如預期　歸隊延至5月

菊池披水手袍返日像美夢成真　旅美賽程多是考驗

險被安樂死！特戰犬Hola曾走3KM就賴皮　今陪弟兄踏500KM行軍路

網紅都在用！IG打卡「美食照」必標註的11個Hashtag　愛心數瞬間飆升

《大時代》李又汝挨巴掌換氣過度！江俊翰上前暖抱：沒事了

阿Sa首鬆口婚前凍卵！　「打完針會肥」計畫曝光

欠扁奴才比出「國際手勢」橘貓秒暴怒：484活膩了！？

政治熱門新聞

三重台南輸超慘　韓粉大崩潰

謝龍介輸在哪？　網4點分析推爆..

即／韓國瑜直播檢討「敗戰」原因

關鍵簡訊曝鄭父拔管！韓國瑜義氣..

評／「韓流」破功？國民黨202..

我軍口誤「中國空軍廣播」共機回..

預測立委補選藍營橫掃4席　這些..

韓流踢鐵板！余天破5萬票自行宣..

LIVE／郭台銘韓國瑜世紀合體..

王浩宇：前韓粉向我道歉「看清韓..

柯P機上嗡嗡翁　「一盞燈苦讀」

我打的很光榮！謝龍介將幫全省農..

評／民進黨2張牌遏阻韓流　沒贏..

韓流失效？　他小輸3千票雖敗猶..

更多熱門

相關新聞

郭韓世紀會　高雄將發科技財

高雄市長韓國瑜與鴻海集團總裁郭台銘今(17)日「AI高雄　高雄發恆財」簽署備忘錄，宣佈共同打造「AI高雄，智慧工農」計劃，鴻海集團將深耕對高雄的投資。

LIVE／郭台銘韓國瑜世紀合體！

韓流像土石流？　韓：今天談土包子

郭董臉書PO照　

蘇貞昌：民進黨稍微止血還沒脫離險境

讀者迴響

發燒話題

雞排妹 基督城槍擊 安以軒懷孕 波音737 勝利退演藝圈 王令麟 復仇者聯盟 李宗泫 明星花露水 311地震 王金平 衣索比亞空難 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 鄧紫棋 有馬妹 錦戶亮 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 黑嘉嘉 奧斯卡 陶嫚曼 還願 張庭瑚 王令麟 綾瀨遙 高橋聖子 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 3年A班 王令麟 橋本有菜 滾滾紅塵 郭台銘 愛紗離婚 文化大學 鈕承澤 王令麟 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 王令麟 習近平 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 王令麟 非洲豬瘟 地震 普悠瑪內幕 李光洙認愛 張柏芝 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 王令麟 孫安佐 蔡英文 袁惟仁昏迷 木村拓哉 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 韓國瑜 金庸病逝 王心凌 王令麟 酒駕修法 聲林之王 蒼井空 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 吉澤明步 S.H.E 范冰冰 王令麟 Momo挑戰 蔡依林 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 周湯豪 統一發票 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟

熱門新聞

正妹脫光求復合　男：她想性侵我

高中生為一筆錢吵架跳樓…爸媽崩潰

獨／法比歐「東區索吻翹臀妹」纏綿1分半

三重台南輸超慘　韓粉大崩潰

台中OL掉手機　失智爺撿到道歉說原因…她哭好久

獨家／鄭人碩證實和小薰交往中！

男友嫌不是粉色！高中妹：顏色判我死刑

勝利滿腦子都錢！演唱會賣假藥」…GD心寒臭臉

快訊／車太鉉認賭博「退出所有節目」

車太鉉被爆涉非法賭博吸金

美養父母決定摘除「銀眼」女童雙眼

小宇當選手　蕭敬騰聽完笑了

太陽、大聲軍中近況曝光！粉絲看到照片哭了

宋仲基捲髮中分頭現身婚禮當司儀

目睹騎士遭鋼索割喉！吊車司機傻眼

更多

最夯影音

更多

小鮮肉❤100kg厚片女友結婚了！　哽咽「我想愛你一輩子」擁吻甜炸

台中傳女司機遭襲胸！哭喊不要　59秒地獄影片網怒：人渣快肉搜

黃健瑋躺楊謹華胸膛喊：溫暖！　火熱床戲「我被你弄累了」

狗媽「墨水不夠」只塗滿一顆頭　網被萌翻：要叫小黑還小白？

剛出生浪浪遭棄...變身警犬小黃　特製掛牌「實務訓練中」萌到爆

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面