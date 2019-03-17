影／韓國瑜合體郭台銘「啃玉米」！好吃好吃...反差萌爆眾人

地方中心／高雄報導

高雄市長韓國瑜與鴻海集團董事長郭台銘17日下午世紀合體，雙方共同出席記者會，參觀「鴻海全球大數據中心及超級電腦」外，並簽訂合作備忘錄。為了力推高雄農業，韓國瑜與郭台銘2人還在台上大啃玉米，反差萌的模樣讓現場眾人都樂翻了。

▲高雄玉米好吃。（圖／記者賴君欣攝，下同）



郭台銘在會中提到，「貨出去除了農產品，更要有高附加價值的智慧產品，人進來除了提振觀光帶來庶民經濟的繁榮，更要把高科技人才引入，增加長期、高消費的人口，才能讓高雄發科技的大財。」希望可以結合韓市長的號召力，與高雄市政府合作，招募留住或吸引北漂回來的優秀高端人才。

▲2人相談甚歡。



另外，郭台銘表示，此次合作內容第一點，先以鴻海大陸廠區員工及員工家庭與員工餐廳等超過2百萬人的需求為基礎，「永齡農業銷售平台-永齡選物」將扮演台灣農產產銷調節管道，高雄農產品是首先合作對象，「第一年至少買下1000萬公斤的台灣蔬果，農漁牧及加工產品等。」

對此，韓國瑜回應，「很高興得到真正台灣首富（2018年富士比榜首）郭董鼎力支持！高雄在短短三個月看到了明顯改變，農漁產外銷了130萬公斤以上，各企業也紛紛宣佈投資高雄，相信接下來在鴻海的投資下，高科技AI加持，更能為高雄創造國際城市的競爭力。」