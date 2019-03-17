橫越雙黃線直撞汽車迴轉落跑　騎士拖3周到案辯：我趕上班！

記者陳玉／台中報導

劉姓駕駛日前駕車行經東區大智路時，突然有1機車橫越對向車道，直撞汽車左前方，未料騎士沒有停下，竟迅速迴轉朝反方向逃逸，讓劉男不禁大怒飆罵「太離譜了」；警方循線找到肇事潘姓騎士到案，他向警稱「趕上班、對方也沒有來找他」才會離去，全案將依違反道路交通管理處罰條例進行開罰。

▲騎士違規橫越雙黃線（紅圈處）撞上轎車，竟加速落跑。（圖／記者陳玉翻攝，下同）

第三警分局交通分隊表示，2月間接獲29歲劉姓駕駛報案，稱自己駕車行經大智路段、接近大魯閣新時代購物中心前，突然有1輛機車從對向車道橫越過來，與劉男汽車發生擦撞，劉男立即停車報警處理，未料該騎士竟迴轉往反方向復興路逃逸，劉男氣到忍不住飆罵「真的太離譜了！」

▲劉姓男子汽車左前方遭騎士碰撞，留下明顯的白色擦撞痕跡。

警循線找到肇事24歲潘姓男子，潘男先用「自己太忙了」推託3星期才肯到案說明，潘男稱，當時知道有與車輛碰撞，但對方沒有過來找他，加上自己要趕上班才會離開現場。但行車記錄器清楚可見，2人發生碰撞後，劉男隨即把車停下，潘男則是迴轉逃逸，警狠狠打臉潘男說詞。

分隊長蔡興邦表示，潘男因故擦撞車輛，事故後卻未依規處置，將依據道路交通管理處罰條例62條，處新台幣1千元以上、3千元以下罰鍰，而肇事雖無人受傷，潘男仍不得離開現場，該逃逸行為將會依規定舉發。