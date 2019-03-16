母載兒遇驚魂！新莊黑衣怪騎士「狂拉男童背包」還拍下驚恐照

記者陳豐德／新北報導

新北市新莊區一名6歲大的男童，15日中午12點多被媽媽騎車載著停等紅燈時，疑似有一名陌生男子靠近他後，開始拉扯男童背後的包包，甚至還拿起手機對男童拍照，男童嚇到不知該如何反應，直到母親察覺不對勁才PO網並報警處理，但經過警方調閱監視器並沒有拍到具體騷擾畫面，仍待進一步釐清。

男童的母親洪媽媽指控，當天他騎車載著小孩經過新莊區新樹路，要載小孩到幼稚園去，在停等時間長達1分鐘的紅燈時，一名黑衣騎士趁她不注意時，不斷伸手碰兒子的帽子，甚至大力拉扯他的後背包，並拿出手機拍照；男童說：「他就拍完想要給我看」。

▲筆尖處母親載著兒子要停等紅燈卻遇到騷擾。（圖／記者陳豐德翻攝）



因為當下害怕緊張，男童也不知道要跟媽媽反應，直到洪母發現兒子表情不對勁，詢問後嚇得馬上帶兒子到派出所，調閱監視器想要查明騷擾男子究竟是誰，她害怕的說「我整個嚇軟了，我會怕！」好險男童並未受到傷害，但回想起當時情景，他仍驚魂未定。

對此新莊警方表示，有關小孩疑遭一騎白色載眼鏡男子動手動腳，並拉其書包一事，經調閱監視器畫面，洪母在停等紅燈及起步時，現場初步並沒無異狀，由於監視器剛好被貨車擋到，沒有拍到騷擾經過，不過警方會再做進一步釐清。

警方也提醒民眾，在未經證實，而在網路上po影片、文章及留言皆應謹慎小心，不應有影射、汙衊、製造社會恐慌有違社會安全之虞，以免觸犯相關法律規定，最正確的做法應該是馬上報警，讓警方做最即時、專業的偵查，才能保障民眾的生命、身體、財產安全，以防止危害。

【更多新聞】

►告小吃店拿換美鈔 檢不起訴並打臉銀行：你們專業都分辨不出

►躲查緝進死巷倒車撞警 前科男滿車毒品、大麻種子

►公墓驚魂！ 女騎士半夜遭「攔車押人」 男劫色不成劫財

