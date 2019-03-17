台中女運將遭襲胸索吻　網起底「色熟客」自駕遊艇出海

記者陳玉／台中報導

一名女計程車司機夜間跑車時遭男乘客襲胸、親吻，引起各界撻伐！網友透過肉搜「起底」陳男，從臉書上可見，陳男常外出打高爾夫球、自駕遊艇出海等，經濟富裕；反觀受害女運將疑似為單親媽媽，一人扛家計才會深夜跑車，雖有自稱認識陳男的網友轉述，陳男已賠償對方2千元，但女司機否認收錢。記者也傳訊詢問陳男，但在出稿之前都尚未得到回覆。

日前有網友匿名私訊「爆料公社」表示，嶺東科技大學附近有女司機遭客人性騷擾，據行車紀錄器可見，女司機疑遭中年男乘客強行摸胸，女司機過程不斷高聲哭喊「我不要啊！不要！不要.......」，但男子居然勸說，「好啦，對不起啦，那親一下」強逼已經哭慘的女司機親他，「（妳）親我（妳）才會原諒我」。

▲▼陳男常自駕遊艇、打高爾夫球。（圖／翻攝自陳男臉書）

「不要，不要……我要走了......」女司機聲音顫抖，急著想要脫身，但男子得逞後竟笑著說「對不起啦」、「我包包都斷了」等語。爆料網友說，「女司機遭乘客性騷擾！嚴重身心受創，已經報案。」，引起網友公憤，直呼「人渣！垃圾！」

第五警分局經勘驗影片，確認事發地點在北屯區東光路、太原路口，更查出陳男是熟客，認定陳男已涉犯強制猥褻、性騷擾防制法等罪嫌，除聯絡女司機完成報案手續外，也通知陳男擇日到案說明。

網友透過肉搜「起底」陳姓男子，發現他為從事某房地產仲介，據陳男臉書照片可見，他常外出打高爾夫球、自駕遊艇出海等，經濟狀況相當良好，疑似也擁有自己的遊艇；而有一位自稱認識陳男的網友轉述，陳男已賠償對方2千元，但女司機否認收錢。《ETtoday新聞雲》記者也透過臉書私訊陳男詢問，但截至出稿之前，都尚未得到回覆。