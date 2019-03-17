影／修法汽機車配反光背心「騎士夜間雨天強制穿」　沈智慧：寧不方便也別悲劇

記者陳俊宏／綜合報導

49歲韓姓男子日前在國道一號台中路段因恐慌症發作把車停在路肩，結果遭多輛車輾斃，身體沒一處完整。對此，國民黨立委沈智慧將修法，強制要求汽機車配備「反光背心」，騎士在夜晚、雨天視線不良時得穿上，可保護自身安全，避免再發生憾事。她今天（17日）說，「除了打酒駕以外，看見台灣有很多悲劇的發生！徵時尚華麗反光背心。」

▲沈智慧說，「徵時尚華麗反光背心，安全還願意穿在身上，讓我們一起推下去吧！」（圖／資料照／記者林敬旻攝）

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韓姓男子2月11日清晨開車載陸姓女友返家，行經國1北上王田至南屯路段184.5公里路段時，突恐慌症發作，他停在路肩後，決定接受女友建議換駕，沒想到一下車就被多輛疾駛而來的車輛撞擊、輾斃，當場慘死、肢體破碎成4大塊，只剩右手臂還能辨識，其他3大塊皮膚仍相黏。

▼沈智慧將修法騎士夜晚、雨天穿反光背心，讓機車族不以為然。（圖／資料照／記者林敬旻攝）

安妮詩遺體處理團隊聽聞此事後，主動聯繫家屬，並在台中崇德殯儀館花3天、動用16人幫忙遺體修復，最後分文不取，讓韓家人非常感動。陸女16日在沈智慧的陪同下召開記者會，她回憶起親眼見到男友被輾壓，不斷低頭拭淚，也感謝團隊克服困難修復支離破碎的男友，讓男友可以入土為安，「修復完的當晚，男友完整入夢，對我笑說他很好，要我放下，真的非常感謝大家。」

陸女說，事發時真的手足無措，目前已經有兩名車主到案，但至今仍未找到第一輛撞到男友的車輛，希望當天經過案發路段的民眾可以提供行車紀錄器，協助警方早日破案。

而沈智慧表示，歐盟規定汽車要配備兩件反光背心，她將提出修法，台灣汽車也應配置反光背心，待援下車時得穿上，避免再發生憾事；騎士在夜間、雨天也應穿反光背心，確保自身安全。

▲▼陸女在沈智慧的陪同下召開記者會。（圖／記者李忠憲翻攝）

沈智慧今晨也在臉書說，「寧願一點不方便也不要悲劇發生。除了打酒駕以外，看見台灣有很多悲劇的發生！徵時尚華麗反光背心，安全還願意穿在身上，讓我們一起推下去吧！」

但許多網友不以為然留言，「委員啊，不要擾民啦，標準不要做過頭啦」、「所以騎車被撞不是酒駕的錯，是我沒穿反光背心的錯囉」、「我笑了，與其修這個不如趕緊修酒駕法」。

▼沈智慧臉書發文。（圖／翻攝沈智慧臉書）