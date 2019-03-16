台中清水民宅竄火！女急「裹棉被逃生」40%灼傷　7旬父慘葬火窟

▲台中清水鎮南街民宅火警，釀1死1傷。（圖／記者李忠憲翻攝）

記者李忠憲、莊智勝／台中報導

台中市清水區鎮南街一處民宅平房16日晚間19時53分竄出火舌，當警消趕抵現場灌救後，得知屋內還有2人受困，急忙將2名傷者救出，但無奈其中一名高齡約70歲的老翁，獲救時已經沒有生命徵象，經初步檢傷，確認已經明顯死亡；而死者女兒則是頭髮燒焦，全身40%遭灼傷，幸無生命危險。

台中市消防局指出，晚間19時許接獲民眾通報，表示鎮南街一處介於兩棟民宅的空地竄出火光，火勢相當猛烈，並不清楚是在燒什麼東西，但擔憂烈焰恐延燒波及民宅，因此報案求助。

▲民眾驚見一處空地冒出火光，急忙通報警消。（圖／翻攝爆料公社）

警消到達現場時，火勢已經往竄入鄰宅，為防火舌進一步擴大，急忙布署水線灌救，同時通知屋主返家，經屋主告知，才知屋內還有2人受困，警消立即搶入救援，並於20時18分於2樓房間救出70歲的蔡姓老翁；而另名傷者蔡女（50歲）則是自行逃生獲救。

蔡女表示，當時她正在房間裡休息，但屋內突然竄出濃煙將她嗆醒，她驚覺起火後立即裹住棉被逃生，但頭髮仍遭烈火燒焦，雙手、雙腳也有40%一度灼傷，所幸意識清楚，送醫救治後並無生命危險。但另名傷者是蔡女的父親，被救出時已無呼吸心跳，經檢傷後確認明顯死亡，並未送醫。

警消指出，整起火勢已於20時50分撲滅；該棟延燒戶為2層樓建築，3樓是鐵皮加蓋，一旁的鐵皮搭建平房疑為起火戶，確切起火原因還有待進一步鑑識後釐清。

▼目前起火原因仍待調查。（圖／記者李忠憲翻攝）