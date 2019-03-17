奪下2020門票？卓榮泰：帶傷止血的人不算健康 沒分數好打

▲余天替民進黨守住三重立委補選席次。（圖／記者林敬旻攝）

記者蔣婕妤／新北報導

第二波立委補選（新北、彰化、台南、金門）16日舉行投開票，綠營面對九合一選戰大敗，這次國民黨又有高雄市長韓國瑜「韓流」強勢加持，最終民進黨成功守住最關鍵的新北、台南兩席立委補選席次，也被外界評論是拿下2020連任門票。民進黨主席卓榮泰17日表示，「一個帶有傷痕止血的人不算健康」，強調黨沒有贏只是止血，還要繼續努力。

此次立委補選被視為2020總統大選的前哨戰，最終新北、台南兩大關鍵選區都由民進黨拿下，也被外界視為是成功守住「2020前哨站」。

卓榮泰17日一早陪同余天在三重謝票，面對記者提問，這次勝選是不是代表搶下連任的第一張門票，他回應，「昨天羅文嘉秘書長講得很好，我們沒有贏，我們是止血，我對候選人只有恭喜沒有任何喜悅，未來每一天，我們每一個黨工的表現，才是走向2020的步伐，今天走上這一步，未來余天大哥跟郭國文兩位立委宣誓就職後，他們負擔、責任更大，因為要短時間內表現給選民看。」

媒體追問，這次要替民進黨打幾分，卓榮泰說，「沒有勝選只是止血，一個帶有傷痕止血的人，還不算健康，沒有分數好打，只有繼續往前。」

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