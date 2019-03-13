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合歡山突降冰霰「武嶺變銀白世界」　網友瘋追雪：快衝一波！

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▲▼合歡山1小時前就開始下起冰霰。（圖／翻攝自合歡山賞雪機動社團、臉書第二區養護工程處埔里工務段）

▲合歡山1小時前就開始下起冰霰。（圖／翻攝自合歡山賞雪機動社團、臉書第二區養護工程處埔里工務段）

記者胡順惠／台北報導

合歡山13時左右開始下起冰霰，不過今天白天全台回暖，與平地溫暖天氣形成反差，許多追雪客都在臉書分享這個好消息。氣象局提醒，13日入夜後將變天，北部低溫下探13度，中南部、東半部約15度到19度，西半部日夜溫差大。

▲▼合歡山下雪。（圖／網友唐克壇提供）

請繼續往下閱讀...

▲合歡山下冰霰是一陣一陣的，目前有點融雪。（圖／網友唐克壇提供，下同）

公路總局埔里段段長黃陳全接受《ETtoday新聞雲》訪問時說明，13時30分至14時之間，合歡山路段突然下起冰霰接近冰雹，約有1到2公分厚，因為是突發狀況，追雪的車輛不多，車流正常，目前公路總局針對14甲29K到33K（昆陽到遊客中心路段）實施加掛雪鍊通行措施。

▲▼合歡山下雪。（圖／網友唐克壇提供）

▲合歡山下雪屬突發狀況，追雪的車輛不多。

臉書粉專「合歡山賞雪機動社團」裡，許多網友從合歡山下冰霰就開始回報，直到14時左右，開始有人分享下雪消息，同時附上雪花覆蓋後的雪白世界。不少網友也都想跟著衝一波，在底下留言表示，「上高速公路了，6個鐘頭就到了」、「出發了，加油加油」、「該衝一波囉」、「標準賞雪的好天氣」。

不過，公路總局第二區養護工程處稍早發布新聞稿指出，依據中央氣象局氣象最新情資，合歡山高山路段入夜後溫度持續下探，3,000公尺以上路面結冰機率大，夜間行駛非常危險；考量用路人車安全，省道台14甲線18k~41k（翠峰至大禹嶺）路段將自今（13）日18時起至明（14）日7時實施道路預警性封閉，並於翌日視天候及道路狀況後再決定是否開放通行或限加掛雪鏈車輛通行。

▲▼合歡山下雪。（圖／翻攝自「合歡山 - 即時影像監視器」）

▲合歡山成銀白世界。（圖／翻攝自「合歡山 - 即時影像監視器」）

ET快訊
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關鍵字：合歡山,下雪,氣象,氣象雲

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