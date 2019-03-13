歐盟、阿聯下令禁止波音737 MAX飛進領空　台灣有「1航班」可能搭到

▲各國陸續發出波音737 MAX禁飛令，台灣僅1家泰國獅子航空可能採用。（圖／資料照／記者陳涵茵攝）

記者賴文萱／台北報導

衣索比亞航空日前一架波音737 MAX 8客機失事墜毀，機上157人全罹難。歐洲航空安全局（EASA）以及阿聯（UAE）民航總局12日都宣布，禁止波音該機型的飛機進出其領空。對此，交通部民航局表示，目前國籍航空並無此款機型飛機，僅有1家泰國獅航曼谷航班可能會採用進出領空，民航局已與泰國獅航溝通並將審慎評估。

衣索比亞航空事故釀157人罹難，這是波音737 MAX客機在2018年10月底印尼獅航空難後，不到5個月內的第二起事故，引發恐慌。大陸民航總局11日宣布要求國內航空公司立即停用波音737 MAX系列，隨後，歐洲航空安全局（EASA）以及阿聯（UAE）民航總局12日也接連宣布，禁止波音該機型的飛機進出其領空。

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另外，英國、澳洲、新加坡、馬來西亞等民航局，同樣宣布暫時禁止波音737 MAX機型進出領空，南韓、印度、印尼等國的航空公司，也宣布暫停飛波音737 MAX 8。

▲衣索比亞航空一架波音737 MAX客機日前發生空難，導致機上157人全數罹難。（圖／達志影像／美聯社）

對此，民航局表示，有接收到歐盟等國的737 MAX禁飛令資訊，一般國際慣例來說，會先針對自己本國的國籍航空公司、航空器做優先限制，之後才會對進出本國空域的航空器進行限制。目前來說，並無國籍航空有採用737 MAX機型客機，外籍航空部分，則僅有泰國獅航台北-曼谷航班因機隊調度關係，可能會採用到波音737 MAX 9機型飛航。

民航局指出，泰國獅航台北-曼谷航班一天約有1~2班，主要以波音737-800、737-900等機型為主，近期內比較少派到737 MAX機型，但由於國際已有發布相關禁飛令，民航局已持續跟泰國獅航溝通、了解，並會隨時關注最新緊急適航指令，謹慎評估後將做決定。

▲波音公司股價大跌，差點拖垮美股三大指數。（圖／路透社）

目前，美國聯邦航空總署（FAA）尚未比照歐盟等國發布737 MAX禁飛令，但美國空服員協會代表近5萬名空服員的心聲，敦促停飛波音737 Max 8。美國聯邦航空總署則說明，目前並沒有看到飛機有系統性能的問題，如果確定影響安全，將會立刻採取適當行動。波音也透過聲明強調，對於MAX的安全性充滿信心。