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歐盟、阿聯下令停飛波音737 MAX 8　美國5萬名空服員不想飛

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▲美國航空公司波音（BOEING）股價大跌，差點拖垮美股三大指數。（圖／路透社）

▲美國航空公司波音股價大跌。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

衣索比亞航空一架波音737 MAX 8客機10日失事墜毀，機上157人全罹難。對此，歐洲航空安全局（EASA）以及阿聯（UAE）民航總局12日都宣布，禁止波音該機型的飛機進出其領空。另外，美國空服員協會同樣呼籲禁止波音737 MAX 8客機。

歐盟與其他越來越多的國家都下令停飛波音737 MAX 8客機，回到去年10月，獅航（Lion Air）一架波音737 MAX的客機起飛不久後在印尼墜毀，造成189人死亡。兩次失事已引發恐慌，許多國家都禁止再飛波音737 MAX 8，不過，美國聯邦航空總署（FAA）尚未照做。

美國空服員協會代表了近5萬名空服人員的心聲，12日發布聲明呼籲暫時停飛這款機型，另外，如果成員覺得不安全，就不該強迫他們登機工作。美國航空的空服員工會也敦促停飛波音737 Max 8。

美國聯邦航空總署說明，目前並沒有看到飛機有系統性能的問題，如果確定影響安全，將會立刻採取適當行動。波音也透過聲明強調，對於MAX的安全性充滿信心。

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關鍵字：波音,衣索比亞航空,空服員,北美要聞

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