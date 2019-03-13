「半年墜2次」346死！英法德18國禁止波音737 Max　土耳其也全面停飛

▲波音737 MAX 8機型。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

衣索比亞航空公司波音737 Max型客機失事墜毀，機上157人全數罹難。土耳其交通建設部對此表示，將會全面停飛波音737 MAX 8和737 MAX 9型飛機所執行的定期航班與飛行任務，直到所有的操作安全已經可以獲得「保障」。另外，英國、德國和法國12日也加入其行列，禁止這型飛機進出或飛越空域。

衣索比亞航空公司（Ethiopian Airlines）波音737 MAX 8客機10日從阿迪斯阿貝巴（Addis Ababa）飛往奈洛比（Nairobi），起飛不久隨即釀成意外，導致機上157人全數罹難；去年10月底，印尼獅航（Lion Air）也是同型客機失事，造成189人死亡。半年內發生2起波音737MAX8客機墜毀事件，共346人罹難。

▲▼衣索比亞墜機現場，隨處可見小塊飛機殘骸和乘客隨身物品。（圖／路透社）

全球目前約有350架737 MAX 8客機正在執勤，中國、印尼、南韓、蒙古、新加坡、澳洲、馬來西亞、阿曼等國家已宣布停飛這型飛機，另有許多航空公司自行停飛。法國、德國、愛爾蘭、荷蘭與奧地利等歐洲國家的民航當局也跟進，禁止波音737 MAX 8型飛機進出空域。

不過，美國聯邦航空總署（FAA）暫不下令停飛，在獲得更多證據證明這型飛機確實危險前，美國不會作出任何的決定。而波音公司也表示，對於737 MAX機型的安全性有足夠的信心，在FAA下指令之前，波音也沒有理由要求航空業者應該怎麼做。

據統計，停飛波音737 MAX型飛機的國家包括中國、英國、德國、法國、墨西哥、巴西、阿根廷、印尼、愛爾蘭、澳洲、衣索比亞、南非、馬來西亞、新加坡、阿曼、摩洛哥、南韓、蒙古等18國，加上最新宣布的土耳其。