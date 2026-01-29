　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

公園驚見「活魚丟廚餘桶」！釣客揭真相　一票人驚：長知識了

大湖湖畔設置釣魚平台，讓民眾可以合法釣魚。（圖／翻攝自臺北旅遊網）

▲一名女網友發現，大湖公園不少釣客會把活生生的魚直接丟入桶子裡面。（圖／翻攝自臺北旅遊網）

圖文／CTWANT

「沒看過活生生丟到廚餘桶的！」一名女網友近日到台北市內湖區的大湖公園逛逛，發現有民眾才剛釣起魚，就直接將活魚丟到一旁疑似廚餘桶的「藍色桶子」，讓她感到相當困惑。文章一出，就有不少人解答，這樣的容器其實是為了回收處理外來種「琵琶鼠魚」，以免破壞生態。

這名女網友在Threads發文分享，她最近到大湖公園散步，發現有民眾在湖邊釣魚，其中就有釣客把活魚丟進疑似廚餘桶的容器中，讓她不禁疑惑道「不太理解這樣的過程，這個廚餘桶就真的就是拿來裝魚的嗎？」、「沒看過活生生丟到廚餘桶的！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文曝光後，不少內行的鄉民紛紛在底下留言，「在回收外來種喔，主要是琵琶鼠魚」、「消滅外來種，大湖公園的垃圾魚堆起來可能放不下一台卡車，要靠釣魚人去消滅」、「因為琵琶鼠魚會讓整個水池的生態滅亡」、「因為是垃圾魚，外來種」、「以前那邊的釣客釣到垃圾魚，是直接扔在地上放著爛，有個桶子集中處理比較好吧」、「垃圾魚在裡面好幾天都不會死，生命力超旺盛」。

也有人指出，「我猜移除外來魚種像紅魔鬼、魚虎之類的」、「我猜是外來種吧，日本有的湖泊也有設置類似的東西，至於這些魚後來怎麼處理我就不知道了」、「澳洲也有設置這樣的桶子，他們的是更專業的大型垃圾桶，而且把外來魚種丟回去河裡是犯法的，甚至為了鼓勵大家釣外來魚，還放生了有綁獎金標籤的魚」、「很多釣客會丟給鳥吃」、「曾經有聽過有獵手專門消滅外來種，但不知道台北市也有人這麼做。還好今天學到了，否則哪天不知情跟別人爭論為什麼要殘害生命，會顯得自已好像很笨」。

根據媒體報導，琵琶鼠魚又被稱為「垃圾魚」，生長1年即可繁殖，會利用嘴巴刮食湖底藻類、青苔以及其他魚類的卵，嚴重影響生態平衡，而台北市公園處大約在2018年起就於大湖公園和碧湖公園內放置藍色桶子，讓釣客可以把釣上來的琵琶鼠魚丟進去，公園處會派員進行清理。

延伸閱讀
小S紅包1萬6「被嫌少」！　她理性神回爆擊全場：成年世界的現實
Toyz疑與篠崎泫結婚！她小腹隆起遭誤會懷孕　經紀人回應引關注
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
501 2 4927 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
好市多新莊店停車場2/2起收費　業者：全台陸續導入
在地傻眼！　「10年未營業」神秘商旅將開幕
鍾欣怡嫁孫樂欣「遭強烈反對」！不顧勸阻披婚紗嫁了　12年後吐
黃仁勳抵台先發養樂多、三明治　停留四天「首站去剪頭髮」　
快訊／台股收盤大跌！　創史上單日最大量
賈永婕表示參選北市長「絕對不可能」　加碼一事「任期內不再開放

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

延平變電所事故釀壓降　台南新光三越中山、西門店一度供電異常

公園驚見「活魚丟廚餘桶」！釣客揭真相　一票人驚：長知識了

賀陳旦質疑「北宜直鐵」數據遭灌水　向交通部下辯論戰帖

「關稅15%=台美FTA！」　財經網美：台灣傳產也要贏

高鐵2032年運量估破億　評估第3批購車再添8列

「20位元超導量子電腦」發表　中研院：站上大型晶片製程起跑點

死雞偷埋苗栗！豐原蛋雞場染禽流感隱匿　吹哨者：應更早爆料

言情天后人生太苦　堅守「言情小說一定要有快樂結局」

一圖看懂「CapCut大頭娃娃」怎麼做！　簡單到阿嬤也會

花蓮縣加強春節疏運！交通攻略一次看　留意台8線交通管制

守護台灣海岸線！吳汶芳探訪桃園蘆竹防風林 見證中華電信植樹成果

空軍F-16V美女飛官曝光　飛行前機務檢查展沉穩氣質成焦點

陳菊請辭監察院長獲准！　高醫曝最新狀況：感謝各界關心

花蓮堰塞湖溢流害19死　國民黨告發3部長「廢弛職務釀災」

中華隊2/1實戰！　今牛棚練投導入計時...林岳平有一隱憂

5噸重怪手攔路奪命！屏東騎士慘死妻慟哭　運將自責：是我沒綁好

台北東區街頭施暴！小黃運將拒載喊「關門小力點」　遭拖下車痛扁

曹西平乾兒子哽咽道別　拒絕他轉帳：我的一切是你給的

地產詹哥老實說精華 EP294

20歲年輕人北捷沒讓優先席　68歲男揮拳揍臉怒喊：台灣教育失敗

延平變電所事故釀壓降　台南新光三越中山、西門店一度供電異常

公園驚見「活魚丟廚餘桶」！釣客揭真相　一票人驚：長知識了

賀陳旦質疑「北宜直鐵」數據遭灌水　向交通部下辯論戰帖

「關稅15%=台美FTA！」　財經網美：台灣傳產也要贏

高鐵2032年運量估破億　評估第3批購車再添8列

「20位元超導量子電腦」發表　中研院：站上大型晶片製程起跑點

死雞偷埋苗栗！豐原蛋雞場染禽流感隱匿　吹哨者：應更早爆料

言情天后人生太苦　堅守「言情小說一定要有快樂結局」

一圖看懂「CapCut大頭娃娃」怎麼做！　簡單到阿嬤也會

花蓮縣加強春節疏運！交通攻略一次看　留意台8線交通管制

快訊／東港海產店吃午餐…19歲女遇「船隻進港撞欄杆」！驚嚇送醫

好市多新莊店停車場2/2起收費　業者：全台陸續導入

「醫師加班費免稅」預計年前發函　醫界：盼政府加快行政作業

把3歲繼子當成沙包打！超商內揪髮拽地猛踹　狠父二審仍判7年10月

啦啦隊長學網球穿超貼！「上圍兇爆」鉛筆腿全露 真實曲線被看光

亞東醫院啟動「Doctor Car」　醫師直達事故現場救人

南韓、巴西、台灣元月股市漲幅逾1成　居全球前3名

64歲「資深美魔女」龍千玉變「棉花糖公主」　美成這樣根本少女！

在地傻眼！　高雄「10年未營業」神秘商旅將開幕

延平變電所事故釀壓降　台南新光三越中山、西門店一度供電異常

Gino淚別K ONE推手Simon 　曾約定好出院一起運動　

生活熱門新聞

他預言霍諾德爬101會摔死　翻車神隱5天被灌爆

估跌破10℃　下波挑戰冷氣團

《五燈獎》67歲主持人　新身份「年收300萬」

一天刷3次牙！女主管「飄煮熟高麗菜味」煩炸　元凶找到了

即／陳菊請假超過1年請辭獲准　高醫曝最新近況

賀瓏1年前勸「台積電賣了吧」片段曝！狠被打臉

即／3縣市低溫特報！急凍跌破10度

陳菊請辭　批踢踢熱議：坐實監察院1事

安芝儇OL套裝「100公分逆天美腿」全看光

要過年了！　4生肖繫好安全帶「賺爆或破財」

政大神秘校友捐9.4億「指定蓋宿舍」　校方曝：2人為商學院畢業

比科技業好！高雄「老江紅茶牛奶」店長年終141萬

霍諾德「捐款1用途」震撼　醫曝：稀有的乾淨氣息

知名港點翻出蟑螂屍！店員：要甜湯漱口？

更多熱門

相關新聞

外國人坐優先席！阿伯烙英文逼問「懷孕嗎」網氣炸

外國人坐優先席！阿伯烙英文逼問「懷孕嗎」網氣炸

北捷「優先席」常有爭議，有民眾今（28）日曝光一段影片，只見一名外國乘客坐在優先席上，結果另一名年長男子竟用英文問，「你有懷孕嗎」？之後還要對方拿出醫療證明。影片曝光後，網友紛紛怒轟，「中氣十足坐什麼優先席」。

包給陳漢典禮金被嫌少！小S神回1句「殺很深」

包給陳漢典禮金被嫌少！小S神回1句「殺很深」

《臥底洪小姐》申有娜美貌炸裂

《臥底洪小姐》申有娜美貌炸裂

22000元大鈔沒人收? 隱藏用途曝光： 很招財

22000元大鈔沒人收? 隱藏用途曝光： 很招財

2026年「發財金」這樣最招財

2026年「發財金」這樣最招財

關鍵字：

Threads大湖公園活魚廚餘桶琵琶鼠魚周刊王

讀者迴響

熱門新聞

「說好才戴套」台中女睡醒見垃圾桶崩潰！男同事：以為她裝睡

土風舞女師被割頸爆血　借手機打給兒子喊：媽快死了

Toyz求篠崎泫寄3張性感照「讓我DIY」！

學霸男被丟包輾斃　同梯曝私下為人

27歲韓女歌手驚傳離世！　經紀公司證實

雙載騎台13線回家！2男大生「1噴飛水溝、1掛鐵網」雙亡

他預言霍諾德爬101會摔死　翻車神隱5天被灌爆

即／台中大雅女「遭割頸10cm」送醫搶救　警調監視器緝凶中

薔薔好奇問「獄中生理需求怎解」　更生人揭細節

快訊／4檔「抓去關」新名單　電源、防疫、低軌衛星概念股全上榜

張美阿嬤農場三姊重砲開撕！揭弟出事只會躲害慘媽

土風舞老師遭刺8刀插管！恐怖砍人畫面曝

立百病毒致死率75%　醫列3重點：看完你就不用慌

即／性侵狠殺長榮女大生　梁育誌3度判死逆轉改無期

即／馬斯克證實　特斯拉Model S、X正式停產

更多

最夯影音

更多
守護台灣海岸線！吳汶芳探訪桃園蘆竹防風林 見證中華電信植樹成果

守護台灣海岸線！吳汶芳探訪桃園蘆竹防風林 見證中華電信植樹成果
空軍F-16V美女飛官曝光　飛行前機務檢查展沉穩氣質成焦點

空軍F-16V美女飛官曝光　飛行前機務檢查展沉穩氣質成焦點

陳菊請辭監察院長獲准！　高醫曝最新狀況：感謝各界關心

陳菊請辭監察院長獲准！　高醫曝最新狀況：感謝各界關心

花蓮堰塞湖溢流害19死　國民黨告發3部長「廢弛職務釀災」

花蓮堰塞湖溢流害19死　國民黨告發3部長「廢弛職務釀災」

中華隊2/1實戰！　今牛棚練投導入計時...林岳平有一隱憂

中華隊2/1實戰！　今牛棚練投導入計時...林岳平有一隱憂

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面