公園驚見「活魚丟廚餘桶」！釣客揭真相　一票人驚：長知識了

▲一名女網友發現，大湖公園不少釣客會把活生生的魚直接丟入桶子裡面。（圖／翻攝自臺北旅遊網）

圖文／CTWANT

「沒看過活生生丟到廚餘桶的！」一名女網友近日到台北市內湖區的大湖公園逛逛，發現有民眾才剛釣起魚，就直接將活魚丟到一旁疑似廚餘桶的「藍色桶子」，讓她感到相當困惑。文章一出，就有不少人解答，這樣的容器其實是為了回收處理外來種「琵琶鼠魚」，以免破壞生態。

這名女網友在Threads發文分享，她最近到大湖公園散步，發現有民眾在湖邊釣魚，其中就有釣客把活魚丟進疑似廚餘桶的容器中，讓她不禁疑惑道「不太理解這樣的過程，這個廚餘桶就真的就是拿來裝魚的嗎？」、「沒看過活生生丟到廚餘桶的！」

貼文曝光後，不少內行的鄉民紛紛在底下留言，「在回收外來種喔，主要是琵琶鼠魚」、「消滅外來種，大湖公園的垃圾魚堆起來可能放不下一台卡車，要靠釣魚人去消滅」、「因為琵琶鼠魚會讓整個水池的生態滅亡」、「因為是垃圾魚，外來種」、「以前那邊的釣客釣到垃圾魚，是直接扔在地上放著爛，有個桶子集中處理比較好吧」、「垃圾魚在裡面好幾天都不會死，生命力超旺盛」。

也有人指出，「我猜移除外來魚種像紅魔鬼、魚虎之類的」、「我猜是外來種吧，日本有的湖泊也有設置類似的東西，至於這些魚後來怎麼處理我就不知道了」、「澳洲也有設置這樣的桶子，他們的是更專業的大型垃圾桶，而且把外來魚種丟回去河裡是犯法的，甚至為了鼓勵大家釣外來魚，還放生了有綁獎金標籤的魚」、「很多釣客會丟給鳥吃」、「曾經有聽過有獵手專門消滅外來種，但不知道台北市也有人這麼做。還好今天學到了，否則哪天不知情跟別人爭論為什麼要殘害生命，會顯得自已好像很笨」。

根據媒體報導，琵琶鼠魚又被稱為「垃圾魚」，生長1年即可繁殖，會利用嘴巴刮食湖底藻類、青苔以及其他魚類的卵，嚴重影響生態平衡，而台北市公園處大約在2018年起就於大湖公園和碧湖公園內放置藍色桶子，讓釣客可以把釣上來的琵琶鼠魚丟進去，公園處會派員進行清理。

