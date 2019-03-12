停飛737 MAX 8解禁時間表難定　陸外交部：要對所有乘客負責

大陸中心／綜合報導

衣索比亞航空公司（Ethiopian Airlines）一架客機周日起飛後6分鐘後就墜毀，機上157人全數罹難。波音737 MAX 8機型飛機在不到6個月內「連兩摔」，大陸民航局已向國內航空公司發出通知，要求所有同型號客機停飛；大陸外交部發言人陸慷今（12）日在例行記者會上表示，沒有解禁時間表，「這也是對所有乘客負責的態度。」

大陸外交部今天舉行例行記者會，現場有媒體問到有關禁令的持續時間表時，陸慷在會上進行上述表示。

▲衣索比亞空難，機上157人全數罹難。（圖／路透社）

陸慷強調「發生這起不幸的空難事故後，不只是中國民航局，全球已經有不少國家和地區都暫停了波音737 MAX 8飛機的商業運行；有的國家是全部暫停，有的是部分航空公司暫停，有的國家是正展開調查，大家在網上都可以看到。」

▲失事客機的黑盒子已尋獲，目前正由衣索比亞航空公司工作人員帶回檢測。（圖／翻攝自央視新聞）

至於中方的暫停禁令會持續多久，陸慷表示，民航局發布的公告已表明，將聯繫美國聯邦航空局和波音公司，在確認具備有效保障飛行安全的有關措施後，通知各運輸航空公司恢復波音737 MAX 8飛機的商業運行。他也稱，「現在很難預斷一個具體時間表，而是要確保沒有任何安全風險的前提，這也是為了對所有乘客的安全負責。」

▲衣索比亞空難罹難者的包包、鞋子散落地面。（圖／路透社）

衣航一架波音737 Max 8客機10日失事後，大陸民航局已向各運輸航空公司下發文件通知，要求暫停波音737 Max 8商業運行，已有96家航空公司明確停飛該機型，分別為南航24架、國航15架、海航11架、上航11架、廈航10架、山航7架、深航5架、東航及祥鵬各3架、奧凱及福州及昆明各2架，九元1架。

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