聯合國21人命喪衣航空難　紐約總部降半旗悼「悲傷的一天」

▲紐約聯合國總部降下半旗，哀悼在衣航空難喪生的機構成員。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

紐約聯合國總部（Headquarters of the United Nations）12日降半旗，為衣索比亞航空（Ethiopian Airlines）墜機事件中喪生的21名機構成員哀悼，聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）表示，這是組織「悲傷的一天」。衣索比亞航空（Ethiopian Airlines）10日上午發生客機墜毀意外，造成機上包含機組員共157人全數罹難。

▲▼ 機身摔成碎片，無人生還。（圖／路透）

根據CBS報導，古特瑞斯在聯合國年度女權會議開幕式上，帶領與會者為罹難的成員默哀，他在婦女地位委員會（Commission on the Status of Women）上說，「一個全球性悲劇上門，聯合國上下都感到很悲痛。」

安全理事會各理事國大使也在商討阿富汗議題的會議開始時，為衣航ET302航班的空難的死者進行默哀。

這次墜毀的波音737 Max 8客機，交付使用才僅4個月多，這也是該型客機半年內第二次意外；此外，衣索比亞航空也透露，機長失事前曾通報遇到困難，並且請求返航許可，不料傳出墜機消息。

▼衣索比亞航空公司飛行員協會舉辦哀悼追思會。（圖／達志影像／美聯社）