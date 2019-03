聯合國21人命喪衣航空難　紐約總部降半旗悼「悲傷的一天」

▲紐約聯合國總部降下半旗,哀悼在衣航空難喪生的機構成員。(圖/路透)

國際中心/綜合報導

紐約聯合國總部(Headquarters of the United Nations)12日降半旗,為衣索比亞航空(Ethiopian Airlines)墜機事件中喪生的21名機構成員哀悼,聯合國秘書長古特瑞斯(Antonio Guterres)表示,這是組織「悲傷的一天」。衣索比亞航空(Ethiopian Airlines)10日上午發生客機墜毀意外,造成機上包含機組員共157人全數罹難。

▲▼ 機身摔成碎片,無人生還。(圖/路透)

根據CBS報導,古特瑞斯在聯合國年度女權會議開幕式上,帶領與會者為罹難的成員默哀,他在婦女地位委員會(Commission on the Status of Women)上說,「一個全球性悲劇上門,聯合國上下都感到很悲痛。」

安全理事會各理事國大使也在商討阿富汗議題的會議開始時,為衣航ET302航班的空難的死者進行默哀。

這次墜毀的波音737 Max 8客機,交付使用才僅4個月多,這也是該型客機半年內第二次意外;此外,衣索比亞航空也透露,機長失事前曾通報遇到困難,並且請求返航許可,不料傳出墜機消息。

▼衣索比亞航空公司飛行員協會舉辦哀悼追思會。(圖/達志影像/美聯社)