　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞

新婚妻傳「降落後再打給你」　丈夫收簡訊後6分鐘衣航急墜

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲賈格登機後傳簡訊給丈夫說「我已登機，降落後再打給你」，沒想到6分鐘後該客機隨即失速墜毀。（合成圖／翻攝自推特、路透社）

▲賈格登機後傳簡訊給丈夫，沒想到6分鐘後該客機隨即失速墜毀，從此天人永隔。（合成圖／翻攝自推特、路透社）

國際中心／綜合報導

衣索比亞航空公司（Ethiopian Airlines）一架飛往奈洛比的波音737 MAX 8客機10日失事墜毀，機上157人全數罹難。印度媒體今（12）日報導，一名新婚快3個月的印度女子登機後傳簡訊給丈夫說「我已登機，降落後再打給你」，沒想到6分鐘後該客機隨即失速墜火，從此天人永隔。

▲ 衣索比亞空難現場。（圖／路透社）

▲ 衣索比亞空難現場。（圖／路透社）

「印度時報」（Times of India）今天報導，擔任印度環境部顧問的賈格（Shikha Garg）當時搭機前往奈洛比參加「聯合國環境計畫」年會，且已經計畫好周六從奈洛比返回後，要跟丈夫巴塔查雅（Soumya Bhattacharya ）一起去度假。

賈格的大嫂沉痛地說，「我還在等待她打電話給我們，告訴我們那裡發生了什麼事」。她也提到，賈格一直非常關心家裡的其他人，原本巴塔查雅要跟他一起搭機前往奈洛比，不過最後計畫生變，必須留在新德里。

▲▼衣索比亞航空公司飛行員協會舉辦哀悼追思會。（圖／路透社）

▲衣索比亞航空公司飛行員協會舉辦哀悼追思會。（圖／路透社）

報導提到，賈格當時傳簡訊給丈夫表示，「我已經登機了，飛機降落後再打電話給你。」巴塔查雅當時還來不及回覆簡訊，電話便響起，通知他妻子所搭乘的飛機失事墜毀。

ET快訊
救護車國道急送「病危童」被擋路！沒品駕駛遭火速吊照
快訊／台北公車右轉輾過！女過馬路遭爆頭　慘死忠孝西路
黏TT星座男Top 3「離開妳無法呼吸」　你男友超Sweet

關鍵字：衣索比亞,衣索比亞航空,空難,波音737,簡訊,新婚,印度,最後簡訊,降落

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

新婚妻傳「降落後再打給你」　丈夫收簡訊後6分鐘衣航急墜

寶貝兒女「衣藏秘密喜訊」　離家6周軍人爸樂翻淚吻孕妻：是最美好禮物

波音737MAX墜機衝擊！亞洲多國喊停　英、美、加暫不跟進

發燒以為感冒！28歲正妹全身長斑點　慘截「10指+雙腿」保命

安倍晉三轉小英貼文！用中文感謝台灣：帶給我們無比的勇氣

巴西爆H1N1疫情24死　當局宣布進入緊急狀態

詭異！海參吊飾泡水復活還可吃？　青森土產夯爆...網：想試試

遊瓜地馬拉失蹤！英女「赤裸陳屍山區」疑遭性侵　獨留幼犬發抖哭泣

澳洲航空拒絕停發堅果　過敏女教師全程躲廁所保命

10年內假藥激增66種　每年至少30萬童因此死亡…專家：簡直是謀殺

和臨終老貓用印記約定：當我小孩 師傅幫剛出生兒子剃頭...她秒落淚

救人第一！麻醉醫車停大門奔急診 救回病患卻遭魔人偷拍PO網公審

女性必看！遇性侵犯自保8招　勾腳讓對方失衡、頭塞腋下鎖喉

ATM存錢！後方男持刀搶走1萬… 瞄一眼「戶頭餘額」冷笑秒還她

勝利宣布退出演藝圈！ 「為了BIGBANG的名譽只能這裡了」

騎歐兜賣→第38人竟變「在跳舞」　他楞住1秒照著做...傳達錯誤訊息

黑男幫4歲小鮮肉配對❤　女娃只給他2分...史上最低

吳亦凡NBA強碰陳冠希！　現場影片外流...網看傻：在對罵？

侯昌明參加失智父「畢業典禮」　哽咽告訴他：你放心去吧...

王嘉爾.蕭敬騰.陳粒新歌全球首唱　選手驚見MATZKA..一唱就過關

新婚妻傳「降落後再打給你」　丈夫收簡訊後6分鐘衣航急墜

寶貝兒女「衣藏秘密喜訊」　離家6周軍人爸樂翻淚吻孕妻：是最美好禮物

波音737MAX墜機衝擊！亞洲多國喊停　英、美、加暫不跟進

發燒以為感冒！28歲正妹全身長斑點　慘截「10指+雙腿」保命

安倍晉三轉小英貼文！用中文感謝台灣：帶給我們無比的勇氣

巴西爆H1N1疫情24死　當局宣布進入緊急狀態

詭異！海參吊飾泡水復活還可吃？　青森土產夯爆...網：想試試

遊瓜地馬拉失蹤！英女「赤裸陳屍山區」疑遭性侵　獨留幼犬發抖哭泣

澳洲航空拒絕停發堅果　過敏女教師全程躲廁所保命

10年內假藥激增66種　每年至少30萬童因此死亡…專家：簡直是謀殺

入籍台灣後首度露面！　瑞莎驕傲自薦：我能當導遊

「失能險」可以理賠帕金森氏症？壽險公司：需進一步判斷

國台辦批蔡7綱領反「一國兩制」　陸委會：口舌之爭浪費力氣

睡覺比吃飯重要！　睡不好小心「這些病」找上你

舊愛遭通緝被逮　楊麗菁「失眠整晚」嘆：我會檢討自己

李宗泫、崔鍾訓被傳涉案　公司深夜發聲明：誹謗要提告

快訊／血濺忠孝西路！台北女過馬路慘遭爆頭　公車右轉輾過她

雷／《必勝大丈夫》腰斬大結局了！周孝安激吻周曉涵甜出汁

大專棒聯／被廖于誠改造　嘉大張朝欽練成低肩側投

UBA／第2年攻「蛋」　決賽門票3分鐘搶空！

氣質姐違規穿越馬路！駕駛「被正到」愣住狂拍

國際熱門新聞

粗心媽空中哭求飛機折返　原因曝..

網瘋傳神隱少女原型　地主崩潰：..

開門驚見滿屋血　女進門從此消失

女學生欠租落跑　房東見房崩潰

撿到手榴彈炫耀　下秒直播慘死畫..

遊瓜地馬拉失蹤　她赤裸亡疑遭性..

波音飛機再出事！聯航引擎著火迫..

12歲破處染性癮　現想幫兒子找..

衣航墜機前冒煙發怪聲　貼地轉圈

女為詐保鋸斷手　遭識破縫合錢沒..

衣航空難黑盒子尋獲　失事前機尾..

1張鈔票「抵月薪」！面值全球第..

波音股價重挫！美股道瓊翻漲20..

以為感冒…正妹慘截10指、雙腿

更多熱門

相關新聞

波音737停飛　陸：解禁時間難定

衣索比亞航空公司（Ethiopian Airlines）一架客機周日起飛後6分鐘後就墜毀，機上157人全數罹難。波音737 MAX 8機型飛機在不到6個月內「連兩摔」，大陸民航局已向國內航空公司發出通知，要求所有同型號客機停飛；大陸外交部發言人陸慷今（12）日在例行記者會上表示，沒有解禁時間表，「這也是對所有乘客負責的態度。」

印度米格-29K著艦訓練操壞40發動機

UN21人遇衣航空難　總部降半旗悼

空難女遭人身攻擊　微博怒封號

女大生搭衣航罹難　酸民卻罵炫富

讀者迴響

發燒話題

王金平 勝利退演藝圈 311地震 衣索比亞空難 鄧紫棋 王令麟 錦戶亮 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 奧斯卡 陶嫚曼 王令麟 秦良丰 還願 張庭瑚 綾瀨遙 高橋聖子 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 王令麟 3年A班 橋本有菜 滾滾紅塵 郭台銘 愛紗離婚 文化大學 鈕承澤 嵐Arashi 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 王令麟 習近平 長榮空姐 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 米津玄師 地震 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 防彈少年團BTS JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 蔡英文 黃曉明 王令麟 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 金庸病逝 王心凌 王令麟 酒駕修法 聲林之王 蒼井空 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 費玉清引退 吉澤明步 理科太太 S.H.E 范冰冰 王令麟 Momo挑戰 蔡依林 泫雅 E'Dawn 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 賈靜雯修杰楷 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 隋棠 王令麟 曾莞婷 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 動物王國 王令麟 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 邵庭 金門防疫戰 王令麟 膝蓋痛 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 王令麟

熱門新聞

粗心媽空中哭求飛機折返　原因曝光

台中RX男載失智爺回家　聽到對方驚人背景

勝利群組爆「有大咖女星私密片」

獨／通知輕生案　警見死者是親兒

鄭俊英「老司機群組」對話渣爆！

見女友小王共浴！他一封簡訊→結局神展

顏清標帥兒套牢遊法失聯正妹　週日補請

她忍惡臭幫翻身　嬤死後「氣味顯靈」道謝

被嫌沒出息！9年後他曝光月薪　前女友哭了

姜丹尼爾是導火線？網紅點破：勝利是擋箭牌

「聽到床搖晃」人妻凌晨驚見老公床戰義兄女兒

ATM存錢！搶匪看她「餘額」秒還她

0元來台環島！版畫家遭爆「吃定台灣人」

普悠瑪最新行政調查報告曝！林佳龍怒了

早餐吃1顆蛋超棒！「5大好處曝光」

更多

最夯影音

更多

和臨終老貓用印記約定：當我小孩 師傅幫剛出生兒子剃頭...她秒落淚

救人第一！麻醉醫車停大門奔急診 救回病患卻遭魔人偷拍PO網公審

女性必看！遇性侵犯自保8招　勾腳讓對方失衡、頭塞腋下鎖喉

ATM存錢！後方男持刀搶走1萬… 瞄一眼「戶頭餘額」冷笑秒還她

勝利宣布退出演藝圈！ 「為了BIGBANG的名譽只能這裡了」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面