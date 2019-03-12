新婚妻傳「降落後再打給你」　丈夫收簡訊後6分鐘衣航急墜

▲賈格登機後傳簡訊給丈夫，沒想到6分鐘後該客機隨即失速墜毀，從此天人永隔。（合成圖／翻攝自推特、路透社）

國際中心／綜合報導

衣索比亞航空公司（Ethiopian Airlines）一架飛往奈洛比的波音737 MAX 8客機10日失事墜毀，機上157人全數罹難。印度媒體今（12）日報導，一名新婚快3個月的印度女子登機後傳簡訊給丈夫說「我已登機，降落後再打給你」，沒想到6分鐘後該客機隨即失速墜火，從此天人永隔。

▲ 衣索比亞空難現場。（圖／路透社）

「印度時報」（Times of India）今天報導，擔任印度環境部顧問的賈格（Shikha Garg）當時搭機前往奈洛比參加「聯合國環境計畫」年會，且已經計畫好周六從奈洛比返回後，要跟丈夫巴塔查雅（Soumya Bhattacharya ）一起去度假。

賈格的大嫂沉痛地說，「我還在等待她打電話給我們，告訴我們那裡發生了什麼事」。她也提到，賈格一直非常關心家裡的其他人，原本巴塔查雅要跟他一起搭機前往奈洛比，不過最後計畫生變，必須留在新德里。

▲衣索比亞航空公司飛行員協會舉辦哀悼追思會。（圖／路透社）

報導提到，賈格當時傳簡訊給丈夫表示，「我已經登機了，飛機降落後再打電話給你。」巴塔查雅當時還來不及回覆簡訊，電話便響起，通知他妻子所搭乘的飛機失事墜毀。