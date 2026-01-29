雲林男跨國走私！法國買毒「藏書本造型空盒」　領包裹當場被逮

▲雲林檢警調聯手偵破書本夾藏第二級毒品MDMA跨國運輸案。（圖／記者游瓊華翻攝，下同）

記者游瓊華、劉人豪／雲林報導

36歲曾姓男子，自法國輸入第二級毒品 MDMA，雲林地檢署日前偵查終結，認其涉犯毒品危害防制條例第4條第2項運輸第二級毒品罪，及懲治走私條例第2條第1項私運管制物品進口罪嫌，依法提起公訴。

雲林地檢署指出，曾男明知MDMA為毒品危害防制條例所列管之第二級毒品，並屬懲治走私條例授權行政院公告之管制進出口物品，不得非法運輸或私運進口，竟與真實姓名、年籍不詳、綽號「阿樂」之成年男子，共同基於運輸第二級毒品及私運管制物品之犯意聯絡，由「阿樂」於2025年9月26日前某日，自法國購入毛重7,457.6公克第二級毒品MDMA，並將該毒品夾藏於書本造型空盒3個內，偽裝成一般包裹，利用不知情之貨運郵務人員運輸、私運入境。曾男於2025年10月3日出面領取包裹時，為司法警察當場逮捕，並在書本造型空盒內扣得第二級毒品MDMA共18包，驗餘淨重4,617.99公克，純質淨重3,267.08公克。

雲林地檢署強調，不法分子刻意以書本造型包裝掩飾毒品，企圖規避查緝，顯示毒品犯罪手法日益翻新，對社會治安及國人身心健康危害甚鉅。本署將持續結合警、調及關務等機關力量，強化跨機關合作，嚴正查緝各類毒品犯罪，並依法從嚴究辦，以維護社會安全與國境防線。