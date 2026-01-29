　
社會 社會焦點 保障人權

雲林男跨國走私！法國買毒「藏書本造型空盒」　領包裹當場被逮

▲▼ 雲林檢警調聯手偵破書本夾藏第二級毒品MDMA跨國運輸案 。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲雲林檢警調聯手偵破書本夾藏第二級毒品MDMA跨國運輸案。（圖／記者游瓊華翻攝，下同）

記者游瓊華、劉人豪／雲林報導

36歲曾姓男子，自法國輸入第二級毒品 MDMA，雲林地檢署日前偵查終結，認其涉犯毒品危害防制條例第4條第2項運輸第二級毒品罪，及懲治走私條例第2條第1項私運管制物品進口罪嫌，依法提起公訴。

▲▼ 雲林檢警調聯手偵破書本夾藏第二級毒品MDMA跨國運輸案 。（圖／記者游瓊華翻攝）

雲林地檢署指出，曾男明知MDMA為毒品危害防制條例所列管之第二級毒品，並屬懲治走私條例授權行政院公告之管制進出口物品，不得非法運輸或私運進口，竟與真實姓名、年籍不詳、綽號「阿樂」之成年男子，共同基於運輸第二級毒品及私運管制物品之犯意聯絡，由「阿樂」於2025年9月26日前某日，自法國購入毛重7,457.6公克第二級毒品MDMA，並將該毒品夾藏於書本造型空盒3個內，偽裝成一般包裹，利用不知情之貨運郵務人員運輸、私運入境。曾男於2025年10月3日出面領取包裹時，為司法警察當場逮捕，並在書本造型空盒內扣得第二級毒品MDMA共18包，驗餘淨重4,617.99公克，純質淨重3,267.08公克。

▲▼ 雲林檢警調聯手偵破書本夾藏第二級毒品MDMA跨國運輸案 。（圖／記者游瓊華翻攝）

雲林地檢署強調，不法分子刻意以書本造型包裝掩飾毒品，企圖規避查緝，顯示毒品犯罪手法日益翻新，對社會治安及國人身心健康危害甚鉅。本署將持續結合警、調及關務等機關力量，強化跨機關合作，嚴正查緝各類毒品犯罪，並依法從嚴究辦，以維護社會安全與國境防線。

▲▼ 雲林檢警調聯手偵破書本夾藏第二級毒品MDMA跨國運輸案 。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲▼ 雲林檢警調聯手偵破書本夾藏第二級毒品MDMA跨國運輸案 。（圖／記者游瓊華翻攝）

找泰國妹走私大麻　竹聯齊興會等4人羈押

找泰國妹走私大麻　竹聯齊興會等4人羈押

刑事局偵三大隊去年2月間偵破連男販毒集團案件，持續向上溯源追查毒品來源。經長期蒐證與情資分析，警方查出幕後疑由竹聯幫齊興會成員吳姓　(31歲、經查有毒品、殺人、傷害、妨害自由前科)　劉男（29歲、毒品、詐欺等前科）主導之販毒集團，販售網絡遍及北臺灣多個縣市，並疑有幫派堂口作為集散與藏匿據點。

嘉義警局金融機構防搶大演練

嘉義警局金融機構防搶大演練

屏東警兩分局長交接　強化打詐掃黑

屏東警兩分局長交接　強化打詐掃黑

嘉義縣警局3分局長異動

嘉義縣警局3分局長異動

不排除出兵墨西哥！　川普曝緝毒最新計畫

不排除出兵墨西哥！　川普曝緝毒最新計畫

關鍵字：

毒品走私MDMA雲林地檢法國輸入治安維護

