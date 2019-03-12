　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

北花直達客運3.5hrs就到！至少4業者搶著申請　最快明年初上路

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲228連假，蘇花改禁行大貨車時段也延長，共有連假首日凌晨5時至下午5時、3月1、2兩天的上午9時至下午5時，以及連假最後1天的下午1時至5時共3個時段禁行。（圖／蘇花改工程處提供）

▲蘇花改目標2020春節前正式通車，屆時北花客運可望一起上路，車程3.5小時就到。（圖／蘇花改工程處提供）

記者賴文萱／台北報導

公路總局2月公告「台北-花蓮」公路客運路線供有意願業者申請，並開放「基隆－國道5號－花蓮市」、「板橋－國道5號－花蓮市」及「南港－國道5號－花蓮市」3條國道客運路線，預估全程僅3.5小時就能到達。據了解，在11日截止申請後，包含國光客運、統聯客運、首都客運、葛瑪蘭客運等至少4家業者都有提出申請，公路總局預計4月中旬前盡快完成審議評選，讓北花客運可配合蘇花改2020全線通車期程一起上路。

過去花東民眾僅能依靠自行開車及台鐵的花東線往返台北及花蓮，受限於台鐵運量花東線車票總是一票難求，加上舊蘇花公路安全問題，東部民眾返鄉之路顯得格外艱辛。公路總局持續進行蘇花改工程，全線預計2019年底達通車標準，2020年春節前正式通車。

請繼續往下閱讀...

▲公路總局4區養工處23日宣布，為緩解228連續假期蘇花改與蘇花公路等蘇花路廊龐大的交通疏運量，會有時段管制21噸以上大貨車通行。（圖／記者游芳男翻攝）

▲公路總局開放「基隆－國道5號－花蓮市」、「板橋－國道5號－花蓮市」及「南港－國道5號－花蓮市」3條國道客運路線，預計4月中旬前完成業者評選。（圖／記者游芳男翻攝）

為考量民眾回家的安全與需求，要致力達成「公路到那裏，公共運輸就到那裏」的無縫目標，公路總局2月1日起公告開放路線徵求有意願業者經營。經評估旅客需求及地方縣市政府建議後，將開放「基隆－國道5號－花蓮市」、「板橋－國道5號－花蓮市」及「南港－國道5號－花蓮市」3條國道客運路線。

據了解，在11日申請截止後，包含國光客運、統聯客運、首都客運、葛瑪蘭客運等，至少4家業者提出申請。公路總局運輸組組長劉育麟指出，目前有多家業者都有提出申請，預計4月中旬以前盡快完成審議評選，業者後續還有一段籌備期，希望可依照當時的目標，讓北花客運可配合蘇花改全線通車期程一起上路。

ET快訊
姜丹尼爾是導火線？YouTuber爆：勝利只是「大魔王」擋劍
張庭瑚3鞠躬道歉！「喝酒回家又冒險騎車」還原酒駕經過
好市多爆紅「芋頭奶油酥」出包！內餡混塑膠　消費者怨：都吃了
獨／行政院防虐童「兒少法」修正版本沒進立院

關鍵字：蘇花改,公路總局,北花客運

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

影／冷氣團最冷時刻來臨！「入夜→清晨」北部急凍12°C　下一波冷空氣周四到

影／圖解一周天氣！冷氣團「最冷時刻」急凍12°C　後面還有鋒面、冷空氣將襲

雪山飄雪了！積雪達50公分厚　氣象局曝下一波高山「可能下雪」時間點

1月來台旅客人次公布！陸客成長9.27%、日韓客雙下滑　觀光局說原因

新一波冷氣團來了！越晚越冷最低溫探12°C　吳德榮曝「轉乾回溫時間」

男友當兵賺很少！貼心OL約會AA制　爸媽罵很笨：妳的體貼在放縱他

誤吞「巴克磁球」恐釀腸道缺血、穿孔　10月起列入應施檢驗商品

雪山飄雪了！積雪達50公分厚　氣象局曝下一波高山「可能下雪」時間點

搶票預備！清明連假離島再開第二波加班機　華信、遠航3/11上午開訂

桃機急修「南跑道凹洞」6hrs...延誤121航班　酷航最慘誤點9hrs

和臨終老貓用印記約定：當我小孩 師傅幫剛出生兒子剃頭...她秒落淚

救人第一！麻醉醫車停大門奔急診 救回病患卻遭魔人偷拍PO網公審

女性必看！遇性侵犯自保8招　勾腳讓對方失衡、頭塞腋下鎖喉

勝利宣布退出演藝圈！ 「為了BIGBANG的名譽只能這裡了」

黑男幫4歲小鮮肉配對❤　女娃只給他2分...史上最低

吳亦凡NBA強碰陳冠希！　現場影片外流...網看傻：在對罵？

ATM存錢！後方男持刀搶走1萬… 瞄一眼「戶頭餘額」冷笑秒還她

侯昌明參加失智父「畢業典禮」　哽咽告訴他：你放心去吧...

大陸電競飯店結合「住宿＋吃雞」 1天450元每天入住率達七成

王嘉爾.蕭敬騰.陳粒新歌全球首唱　選手驚見MATZKA..一唱就過關

護理師忍惡臭幫翻身！嬤死後「氣味顯靈」道謝...她一聞淚崩：祢解脫了

在大海安息！花蓮港務公司推「海葬心動價」　連辦3年追思會再打折

美！空中俯瞰臨朐…

北花直達客運3.5hrs就到！至少4業者搶著申請　最快明年初上路

0元來台環島！日本版畫家遭爆「吃定台灣人」　日網狂斥無恥：別再給他錢了

又是陸肉品！旅客松山機場丟棄「成都臘豬耳」　驗出第31例非洲豬瘟

新航點飛起來！長榮航空「拓點日本又增班」　擬明年初開航義大利米蘭

藥膳鍋加蛤蜊！他吃完見「小型沙灘」傻了　網笑新口味：是芝麻糊鍋啦

影／好市多爆紅產品出包！「芋頭奶油酥」內餡混塑膠　消費者怨：都吃下肚了…

好大的草莓啊！ 翁家鐸2019年油畫展登場

雷霆連10季勝率達5成歷史第3　本季對爵士橫掃

快訊／中共解放軍戰機海南墜毀「2人犧牲」　現場起大火天空滿濃煙

6大壽險2月賺逾91億元　南山人壽奪下2月獲利王

蔡英文提七綱領　李義虎：激化兩岸關係、精神錯亂

護理師忍惡臭幫翻身！嬤死後「氣味顯靈」道謝...她一聞淚崩：祢解脫了

在大海安息！花蓮港務公司推「海葬心動價」　連辦3年追思會再打折

3年後上路！值日夜班要「回歸工時計算」給加班費　勞部要廢34年函釋

美！空中俯瞰臨朐…

美容院虎斑喵店長「強制趴大腿」　落難浪浪變招財貓

前助理爆無套性侵！受害女說話了　童仲彥還原「火爆談判現場」

街頭暴力！高雄警凌晨獲緊急報案 快打部隊3分鐘抵達愣原地...是局長

生活熱門新聞

台中RX男載失智爺回家　聽到對..

見女友小王共浴！他一封簡訊→結..

早餐吃1顆蛋超棒！「5大好處曝..

她月台往返8趟崩潰！長榮妹神救..

北捷驚見90°直角方塊頭！12..

熱狗機上「滾3條番薯」　網笑噴..

甘蔗吸管可分解？他實驗半年揭曉..

「芋頭奶油酥」含塑膠！好市多發..

逛蝦皮誤闖「老司機天堂」他驚呆

京都小餐館買醉！全店90度鞠躬..

轎車硬插空氣位　手推車海困爆

周三入夜全台要濕了　下波冷空氣..

女店員問一句　他小鹿亂撞下秒超..

周三晚起全台轉有雨　準冷氣團接..

更多熱門

相關新聞

國3遊覽車翻覆33人輕重傷！ 公總曝車況：曾違規

彰化國道三號南下192公里和美路段9日下午4時43分發生遊覽車翻覆車禍，共出動15輛救護車，初步為5名乘客重傷、28名輕傷。由公路總局提供資料顯示，該遊覽車為芊華通運公司所屬車輛，2006年6月出廠，車齡13年無逾期檢驗紀錄錄，違規件數1件，但已結案，至於車輛翻覆和肇事主因，目前仍在了解中。

360度窺探「南迴公路S型秘境」！5大亮點曝光

就是那一道光！被LED車頭燈狂照恐致盲

蘇花改東澳南澳及和平崇德　可行性研究啟動

228連假尾聲誤踩「10地雷路段」準備塞到死

讀者迴響

發燒話題

王金平 勝利退演藝圈 311地震 衣索比亞空難 鄧紫棋 王令麟 錦戶亮 大S汪小菲 好樂迪 錢櫃 黑嘉嘉 奧斯卡 陶嫚曼 王令麟 秦良丰 還願 綾瀨遙 高橋聖子 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 王令麟 3年A班 橋本有菜 滾滾紅塵 郭台銘 愛紗離婚 文化大學 鈕承澤 嵐Arashi 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 王令麟 習近平 長榮空姐 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 米津玄師 地震 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 防彈少年團BTS JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 蔡英文 黃曉明 王令麟 袁惟仁昏迷 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 金庸病逝 王心凌 王令麟 酒駕修法 聲林之王 蒼井空 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 費玉清引退 吉澤明步 理科太太 S.H.E 范冰冰 王令麟 Momo挑戰 蔡依林 泫雅 E'Dawn 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 賈靜雯修杰楷 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 隋棠 王令麟 曾莞婷 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 動物王國 王令麟 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 邵庭 金門防疫戰 王令麟 膝蓋痛 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 王令麟

熱門新聞

粗心媽空中哭求飛機折返　原因曝光

台中RX男載失智爺回家　聽到對方驚人背景

勝利群組爆「有大咖女星私密片」

獨／通知輕生案　警見死者是親兒

鄭俊英「老司機群組」對話渣爆！

顏清標帥兒套牢遊法失聯正妹　週日補請

見女友小王共浴！他一封簡訊→結局神展

「聽到床搖晃」人妻凌晨驚見老公床戰義兄女兒

ATM存錢！搶匪看她「餘額」秒還她

早餐吃1顆蛋超棒！「5大好處曝光」

她月台往返8趟崩潰！長榮妹神救援

北捷驚見90°直角方塊頭！12級風吹不動

29歲醫商場跳樓亡　警找到原因了

網瘋傳神隱少女原型　地主崩潰：求別來

特／勝利退出：BIGBANG的時代過去了

更多

最夯影音

更多

和臨終老貓用印記約定：當我小孩 師傅幫剛出生兒子剃頭...她秒落淚

救人第一！麻醉醫車停大門奔急診 救回病患卻遭魔人偷拍PO網公審

女性必看！遇性侵犯自保8招　勾腳讓對方失衡、頭塞腋下鎖喉

勝利宣布退出演藝圈！ 「為了BIGBANG的名譽只能這裡了」

黑男幫4歲小鮮肉配對❤　女娃只給他2分...史上最低

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面