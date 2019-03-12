北花直達客運3.5hrs就到！至少4業者搶著申請　最快明年初上路

▲蘇花改目標2020春節前正式通車，屆時北花客運可望一起上路，車程3.5小時就到。（圖／蘇花改工程處提供）

記者賴文萱／台北報導

公路總局2月公告「台北-花蓮」公路客運路線供有意願業者申請，並開放「基隆－國道5號－花蓮市」、「板橋－國道5號－花蓮市」及「南港－國道5號－花蓮市」3條國道客運路線，預估全程僅3.5小時就能到達。據了解，在11日截止申請後，包含國光客運、統聯客運、首都客運、葛瑪蘭客運等至少4家業者都有提出申請，公路總局預計4月中旬前盡快完成審議評選，讓北花客運可配合蘇花改2020全線通車期程一起上路。

過去花東民眾僅能依靠自行開車及台鐵的花東線往返台北及花蓮，受限於台鐵運量花東線車票總是一票難求，加上舊蘇花公路安全問題，東部民眾返鄉之路顯得格外艱辛。公路總局持續進行蘇花改工程，全線預計2019年底達通車標準，2020年春節前正式通車。

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▲公路總局開放「基隆－國道5號－花蓮市」、「板橋－國道5號－花蓮市」及「南港－國道5號－花蓮市」3條國道客運路線，預計4月中旬前完成業者評選。（圖／記者游芳男翻攝）

為考量民眾回家的安全與需求，要致力達成「公路到那裏，公共運輸就到那裏」的無縫目標，公路總局2月1日起公告開放路線徵求有意願業者經營。經評估旅客需求及地方縣市政府建議後，將開放「基隆－國道5號－花蓮市」、「板橋－國道5號－花蓮市」及「南港－國道5號－花蓮市」3條國道客運路線。

據了解，在11日申請截止後，包含國光客運、統聯客運、首都客運、葛瑪蘭客運等，至少4家業者提出申請。公路總局運輸組組長劉育麟指出，目前有多家業者都有提出申請，預計4月中旬以前盡快完成審議評選，業者後續還有一段籌備期，希望可依照當時的目標，讓北花客運可配合蘇花改全線通車期程一起上路。