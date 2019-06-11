阿羅哈翻車釀3死！　司機去年才到職「曾偷帶手機上車被記過」

▲阿羅哈客運翻車，駕駛被爆出違規紀錄。（圖／東森新聞）

記者趙于婷／台北報導

阿羅哈客運昨（10）日晚間發生意外事故，目前已造成3人死亡。董事長陳瑞鈴今（11）日也出面道歉表示會負全責。而對於事故原因，目前初步了解是郭姓司機恍神。陳瑞鈴說，郭姓司機去年才到職，曾因為偷帶智慧型手機上車被記大過，並沒有行車違規等紀錄。

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陳瑞鈴受訪時不斷哽咽道歉，而對於記者問到外傳的過勞和司機曾多次違規，她則解釋，公司有規定不能帶自己的智慧型手機上車，只能使用公司配置的「老人機」，但該名司機曾偷帶自己的手機上車，被車上的攝影機拍到，雖然他並沒有在行車中使用，但已經違反公司規定，所以記了1支大過。

▲阿羅哈客運過去一年駕駛時數違規共有15件，但董座表示都按照規定。（圖／記者呂佳賢攝）

另外，駕駛過勞方面，公路總局曾表示，阿羅哈過去一年「司機時數違規」共有15件。對此，陳瑞鈴回應，公司工時一個來回是10小時，休假也是根據《勞基法》規定7休1，而且行駛系統也都可以清楚看到每一位駕駛開了多久，有例外的就是高速公路塞車等不可預測的問題，可能會超過時間，但通常到站後就會馬上讓駕駛休息。

事發車輛（車號717-FP）車型SCANIA，2011年6月出廠。根據公路總局調查紀錄，該車上次檢驗正常，下次定檢為今年7月18日，車駕籍均正常，無重大違規紀錄，郭姓司機事故當日駕駛時間為9小時，中間休息也符合規定。陳瑞鈴說，目前初步了解是司機有恍神，但真正事發原因還在調查中。

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