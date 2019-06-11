阿羅哈勞檢出爐！肇事司機曾「連上12小時」　3項違規可罰3百萬

▲阿羅哈客運翻車，高市勞工局發現司機過去一星期出勤至少有三項違反勞基法。（圖／東森新聞）

記者李唯甄／高雄報導

阿羅哈客運10日晚間行經國道1號彰化段時，失控衝下邊坡，釀成3死13傷，高市勞工局11日上午派人前往阿羅哈勞檢，調查肇事郭姓司機的出勤狀況，初步發現阿羅哈疑似讓司機連續工作超過6天，輪班更換班次時，也沒有連續11小時的休息時間，更曾讓司機在一天內連續工作超過12小時！

▼阿羅哈客運董事長陳瑞鈴鞠躬道歉。（圖／記者呂佳賢攝）

這輛阿羅哈客運是在10日晚間從台北出發南下高雄，不料在深夜10時05分行經國道一號南下206公里處時，失控衝出邊坡，直接墜落到下方平面道路，造成車上乘客3死13傷，事後公路總局表示，肇事的郭姓司機開車時間達9小時，阿羅哈董事長陳瑞鈴則說明，公司工時一個來回是10小時，休假也是根據《勞基法》規定7休1，她除了親自出面鞠躬道歉，承諾會負起全責、賠償金會優於同業，也表示這次意外初步了解，是司機恍神。

高市勞工局則表示，根據郭姓司機最近一星期的出勤資料，初步發現阿羅哈公司疑似讓司機連續工作超過6天，輪班時、班與班的休息間距也沒達到11小時，該名司機更曾有一天連續工作超過12小時的狀況，以上三項都違反勞基法規定，每條最高可分別裁罰新台幣100萬元。

▲阿羅哈客運衝出邊坡翻車、釀3死13傷悲劇。（圖／地方中心翻攝）