阿羅哈肇事司機6/6曾開車超過12hrs　公總祭6萬9千元罰單！

▲公路總局稽查阿羅哈客運，初步了解該肇事司機6/6曾開車長達12小時，違反公路法規定。（圖／記者呂佳賢攝）

記者賴文萱／台北報導

阿羅哈客運10日晚間行經國道1號彰化段時，失控衝下邊坡，釀成3死13傷。公路總局高雄市區監理所赴阿羅哈客運稽查，初步了解，該肇事司機在6月6日端午連假值班時，駕車時間高達12小時，已超過法規10小時規定，依法開罰9000元；另針對阿羅哈未善盡管理責任部分，也將開罰6萬元。

公路總局高雄市區監理所運管科科長鄭棍泉表示，今天公路總局派員赴阿羅哈客運稽查，初步了解，在這起3死13傷事故當天，駕駛負責跑台北、高雄來回一趟，以一趟280分鐘車程來看，來回560分鐘，工時是符合規定的，但可能因當天天雨路滑，所以時間有點拉長。

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▲阿羅哈客運10日晚間在國道1號南下彰化段衝出邊坡，釀3死13傷重大事故。（圖／地方中心翻攝）

不過，在稽查過程也發現，該肇事司機在6/6端午連假上班時，駕車時間長達12小時，違反法規10小時上限，因此公路總局對此違規祭出9000元罰單。

另外，該事故造成3死13傷，公路總局也依照汽車運輸業管理規則19-1條，針對客運公司未善盡管理責任部分，開罰9千至9萬。若依裁罰基準中的死傷人數來看，將祭出6萬元罰單。