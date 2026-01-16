REDMI小金剛Note 15系列上市　主打「超耐用」通過4認證、6000有找

記者蘇晟彥／台北報導

小米 16日宣布，以全面升級號稱「小金剛」的REDMI Note 15 Series正式上市，全系列搭載Note系列最大容量電池，同時以「耐用」做為主打，全系列通過「耐拍、耐用、耐摔、耐水」各項測試，售價從Note 15 最便宜的5,999元起，到Note 15 Pro+ 5G 最頂規格13,999元，要在2026伊始搶攻初階機市場。

▼REDMI Note 15 Series以極致耐用作為主打，在展示會現場甚至提供「拳擊、踢球」等壓力測試。（圖／記者蘇晟彥攝）



REDMI Note 15 Series完整效能佈局 16日正式上市



小米 16日正式推出全新 REDMI Note 15 Series，以全面升級的「小金剛」實力，正面迎戰日常生活中的各種使用挑戰。REDMI Note 15 Pro+ 5G 搭載 Snapdragon® 7s Gen 4 處理器，採用台積電 4nm 製程與 1+3+4 核心配置，並首次導入冰封循環冷泵設計，散熱面積高達 5,228 mm²，無論高畫質遊戲、多工處理，或大量 AI 拍攝、剪輯與分享需求，皆能維持長時間穩定流暢表現；同時結合 Xiaomi HyperAI，化身智慧生活全能助手，陪伴用戶探索更多生活可能。

REDMI Note 15 Pro 5G 則搭載 MediaTek Dimensity 7400-Ultra 處理器，同樣採用台積電 4nm 製程與八核心 CPU 架構，在影像處理與多工運算上展現優異效能，讓各種應用隨開即用、操作順暢。REDMI Note 15 5G 配備 Snapdragon® 6 Gen 3 處理器，能穩定應付長時間通勤、社群瀏覽與影音串流；而 REDMI Note 15 則搭載 MediaTek Helio G100-Ultra 處理器，提供流暢的多媒體處理能力，滿足日常影音娛樂需求，全系列以完整效能佈局，回應不同使用情境，成為用戶可靠耐用的生活夥伴。

▼REDMI Note 15 Pro+ 5G（右），主打色為摩卡棕。



▼REDMI Note 15、 REDMI Note 15 5G。

「耐拍、耐用、耐摔、耐水」一次到位 同級最大電量、全新2億超清晰相機



REDMI Note 15 Pro+ 5G 與 REDMI Note 15 Pro 5G 同步搭載 Note 系列最大容量電池，成為兼顧續航與效能的「耐用」最佳拍檔，並透過全新感光元件與 AI Engine 深度運算加持，展現出色的「耐拍」實力，在機身防護方面亦全面升級，兩款機型皆通過 SGS 整機高強度防護金標五星認證與 TÜV SÜD 南德五星長效防水品質認證，全系列亦通過 SGS 防震防摔測試，「耐拍、耐用、耐摔、耐水」一次到位，真正經得起日常生活考驗，讓性能不再只是規格數字，而是每一次操作都能感受到的可靠體驗，打造同級最強、最值得信賴的耐用代表。

耐拍、耐用全面進化！全新 2 億畫素超清晰相機配備首發大底感光元件，與同級最大電量，打造完美神隊友強悍性能

REDMI Note 15 Series 共推出四款機型，精準對應多元使用需求，全面升級影像與續航表現。其中 REDMI Note 15 Pro+ 5G 與 REDMI Note 15 Pro 5G 主打全新 2 億畫素超清晰相機，首發搭載1/1.4 吋感光元件，支援 2 倍、4 倍光學級無損變焦與全新 AI Engine，涵蓋 23mm 至 92mm 多焦段拍攝，無論日夜、逆光或複雜場景，皆能精準還原細節；而 REDMI Note 15 5G 搭載 1.08 億畫素 OIS 超清晰相機，REDMI Note 15 則結合多項 AI 影像功能，讓通勤、旅遊或隨手紀錄都能輕鬆拍出清晰動人畫面。

續航方面，REDMI Note 15 Pro+ 5G 與 REDMI Note 15 Pro 5G 分別配備 6500mAh 與 6580mAh 矽碳負極高效能電池，為 Note 系列最大電量，其中 REDMI Note 15 Pro+ 5G 更支援 100W 極速快充，兩款皆具備反向快充功能；REDMI Note 15 5G 與 REDMI Note 15 亦提供最高 6000mAh 電量與快速充電支援，從日常通勤到長時間外出皆能安心使用。無論追求旗艦級影像、強勁續航，或高性價比 5G 體驗，REDMI Note 15 Series 都能成為用戶生活中最可靠的全能夥伴。

防水耐摔「小金剛」實力在此刻全面展現。REDMI Note 15 Pro+ 5G 與 REDMI Note 15 Pro 5G 具備 IP68 防塵防水等級，並通過 TÜV SÜD 南德五星長效防水品質認證，全系列更搭載 AI 濕手觸控 2.0，即使在雨水、汗水或潮濕環境下操作，仍能維持精準靈敏的觸控表現，不受塵土與水氣影響。

耐用性方面，REDMI Note 15 Pro+ 5G 與 REDMI Note 15 Pro 5G 皆通過 SGS 整機高強度防護金標五星認證，具備優異的抗壓、抗摔與抗折能力，並通過最高 2.5 公尺跌落測試。高強度內部結構可有效吸收衝擊，螢幕則採用 Corning® Gorilla® Glass Victus® 2 強化玻璃，大幅提升耐刮與抗摔表現，成為用戶外出時最可靠的全能夥伴，完整展現小金剛的極致耐用實力。

REDMI Note 15 Pro+ 5G 首次搭載 iPASS 一卡通服務 化身行動神級秘書 全面支援日常行動場景

作為生活中的神隊友，REDMI Note 15 Pro+ 5G 首度將 iPASS 一卡通虛擬卡功能整合至 Google 錢包™，不僅支援大眾運輸使用情境，也同步涵蓋多元日常支付場景，進一步拓展行動支付的應用廣度，強化智慧型手機在生活中的實用價值，不論是在雨天雙手忙碌、需迅速通過大眾運輸閘門，或是在便利商店進行小額消費、購買飲品與日常用品，用戶僅需輕觸手機，即可透過 Google Pay 感應支付完成交易，翻找實體卡片與零錢的繁瑣流程。透過流暢且即時的支付體驗，讓日常移動更加有效率，也同步提升整體生活節奏，結合硬體效能與智慧服務整合，REDMI Note 15 Pro+ 5G 不僅是可靠的行動裝置，更進一步化身為隨行的私人專屬祕書，協助使用者更從容地應對每一天的生活節奏。

REDMI Note 15 Series 上市資訊

．REDMI Note 15 Pro+ 5G ：提供摩卡棕、玄夜黑以及冰川藍三種款式，擁有 12GB + 512GB 及 12GB + 256GB 容量版本，售價分別為新台幣 $13,999 元 及 $12,999 元

．REDMI Note 15 Pro 5G： 提供鈦空金、玄夜黑、冰川藍以及煙霞紫四種款式，擁有 12GB + 512GB 及 12GB + 256GB，售價分別為新台幣 $11,999 元及 $10,999 元

．REDMI Note 15 5G：提供冰川藍、玄夜黑以及煙霞紫三種款式，擁有 8GB +256 GB 及 6GB + 128 GB，售價分別為新台幣 $9,999 元及 $8,999 元

．REDMI Note 15 提供冰川藍、玄夜黑、羅蘭紫、以及青森綠四種款式，擁有 8GB +256 GB 及 6GB + 128 GB，售價分別為新台幣 $6,999 元及 $5,999 元。

全系列於1 月 16 日上午 10:30 起於小米商城 mi.com、全台小米之家、東森購物網小米旗艦館等全面開賣。

REDMI Note 15 Series 好禮活動優惠一次看

• 上市首購優惠：自 1 月 16 日上午 10:30 起至 2 月 9 日止，至小米商城 mi.com、蝦皮商城小米旗艦店、PChome 24h 購物小米旗艦館、momo 購物網小米旗艦館、Yahoo 購物中心小米旗艦館、東森購物網小米旗艦館、7-ELEVEN i 預購小米旗艦館、全台小米之家購買 REDMI Note 15 Pro+ 5G 與 REDMI Note 15 Pro 5G，可享新台幣 $1,000 元直降優惠及 HODA 晶石保護殼乙個；購買 REDMI Note 15 5G 與 REDMI Note 15，即贈 REDMI Buds 8 Lite。（數量有限，送完為止）