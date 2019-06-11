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阿羅哈翻車3死13傷！　董座：初步了解是「司機恍神」

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▲▼國道1號南下彰化段，阿羅哈客運衝出邊坡。（圖／地方中心翻攝）

▲阿羅哈客運昨（10）日晚間發生車禍，已造成3死13傷。（圖／地方中心翻攝）

記者趙于婷／台北報導

阿羅哈客運昨（10）日晚間行經國道1號彰化段失控衝下邊坡，釀成3死13傷。客運公司董事長陳瑞鈴今（11）日親自出面鞠躬道歉表示，會負起全責，賠償金也會優於同業，而這次意外目前初步了解是司機恍神。

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陳瑞鈴受訪時表示，心裡真的很沈重，事發當天早上才因看到其他遊覽車事故，特別提醒司機們要注意行車安全，萬萬沒想到晚上就出事，公司車輛都有配置防瞌睡、防撞管理系統，一有反應，客服就會馬上通知司機，自己每天也會不斷透過手機了解所有車輛狀況，而且司機的出車時間也都有遵照規定管理，並沒有過勞。

另外，針對司機個人身體和違規紀錄，陳瑞鈴說，公司才剛做完員工健檢，該名司機沒有任何身體狀況，駕駛資格也有多年，去年才到阿羅哈任職，事發當天司機本人和車輛狀況都是完好的。

▲▼阿囉哈代表出面說明。（圖／記者呂佳賢攝）

▲阿羅哈董事長陳瑞鈴鞠躬道歉。（圖／記者呂佳賢攝）

事發後，外界也傳出有司機疲勞駕駛1年開罰15件，更有超速問題。對此，陳瑞鈴也說明，公司工時一個來回是10小時，休假也是根據《勞基法》規定7休1，而且行駛系統也都可以清楚看到每一位駕駛開了多久，有例外的就是高速公路塞車等不可預測的問題，可能會超過時間，但通常到站後就會馬上讓駕駛休息。

而在超速方面，陳瑞鈴解釋，公司車輛是沒辦法超速的，機械裡有做時速限制，縱使駕駛想超速，車輛功能也不允許。她最後也再次鞠躬道歉，並強調會負起全責，賠償金額還在討論，絕對會優於同業。

事發客運（車號717-FP）10日晚間從台北出發，南下前往高雄，深夜10時05分行經國道1號南下206公里處時，突然失控衝出邊坡，整輛車墜落至下方的平面道路，導致車內16人分別受到輕重傷，其中2人到院後仍因傷重宣告不治，1人經過急救，在11日清晨宣告不治，目前已造成3人死亡。

▲▼阿囉哈代表出面說明。（圖／記者呂佳賢攝）

▲阿羅哈董事長陳瑞鈴。

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關鍵字：阿羅哈,阿羅哈翻車,公路總局,陳瑞鈴

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