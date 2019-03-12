「把貓熊當政敵」　游淑慧：民進黨卡韓蠢到爆

▲農委會主委陳吉仲12日強調，大陸送高雄貓熊，只要符合相關法規，就依相關規定辦理。（圖／ETtoday資料照）



政治中心／綜合報導

高雄市觀光局長潘恆旭日前於臉書宣布，大陸官方將贈與一對貓熊給高雄壽山動物園，遭部分人士質疑有統戰疑慮。台北市議員游淑慧12日於臉書發文表示，高雄要不要迎來新的兩隻貓熊，這是保育、飼養專業問題，只是民進黨「卡韓癖 」、「逢中恐慌症」雙病併發後，看到影子就開槍，傻到把貓熊當成政敵，「實在蠢到爆」。

游淑慧表示，世界上所有動物園的營運，本來就希望提高多樣性，像無尾熊、國王企鵝等木柵動物園的嬌客，也都深獲民眾喜愛，而照料牠們也都需要預算支出。游淑慧說，如果硬是要去算貓熊空調花多少、吃多少、去算為什麼不變成小朋友的營養午餐、去算台灣黑熊怎麼辦，這樣算起來，國王企鵝需要的水電費更多，獅子、大象伙食費可能更高、少買一點F16戰鬥機小朋友可以加菜，而保育台灣黑熊則是農委會主委陳吉仲的責任。

曾任職台北市觀光傳播局的她也指出，貓熊不但「吸睛」且「吸金」，當年台北市觀傳局及產發局靠著貓熊寶寶「圓仔」出生後的一年，創造了數億的周邊商機，早就夠給團團、圓圓、圓仔一家三口吃個20年。此外，她過去於觀傳局也策劃了1600隻紙貓熊特展，展出經費全由民間贊助，一個月的展期共吸引了全台超過300萬人次，更創造周邊商圈增加超過3億的營業額。

游淑慧強調，動物就是動物，讓牠們產生商機、或產生政治效應，其實都是人類所賦予的，「貓熊也可以政治零分經濟一百分」。希望民進黨不要操作政治過了頭，應該回歸理性，如果執意把貓熊當政敵，「實在蠢到爆」。