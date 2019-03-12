高雄熊貓「融融、雄雄」生變？　提案人改口：只是建議案

▲熊貓融融和雄雄的正式名字還不確定，也不確定是否贈送高雄。（圖／記者姜國輝攝）

大陸中心／綜合報導

大陸全國台聯會副會長許沛向人大常委會提出送熊貓給高雄的建議，迅速在台灣發酵。提議能夠引起那麼大的反響，讓許沛又驚又喜，她在11日表示，「台灣民眾太喜歡大熊貓了」，但目前這只是個人的「建議案」，以及2隻熊貓是不是真的要叫「融融」、「雄雄」，一切都還不確定，最後還是要由大陸中央層級決定。

許沛這次以大陸全國人大台灣省代表身分，提出2個建議，當中就屬「送大熊貓給高雄」這點最受人矚目，提案也在6日正式提交給全國人大常委會。

▲人大台灣省代表許沛提出的「建議案」，在6日正式送交大陸中央。（圖／翻攝自中評社）

根據《聯合報》報導，許沛強調「這目前只是個人的建議案」，不管熊貓是不是要叫「融融」、「熊熊」，是否由重慶市立動物園贈送，都還不確定，目前只是個人「美好的願望」，最終還是要看中央層級的決定。

許沛認為，兩岸應該要多走動，高雄市長韓國瑜3月底訪問港、澳、廈門與深圳，期待他也來重慶走走，「人要交流，動物也要交流」，希望把這個橋樑搭起來。對於近日報導「許沛曾在上周抵台，與高雄市觀光局長潘恆旭接觸」，許沛表示，她最近沒有和潘恆旭接觸過，最近一次回台則是1月的事。

▼熊貓受到台灣民眾的歡迎。（圖／記者姜國輝攝）