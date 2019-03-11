王世堅：別「罷黜百獸，獨尊貓熊」　石虎、台灣黑熊更值得被重視





▲台北市立動物園大貓熊圓仔。（圖／記者湯興漢攝，以下皆同）

政治中心／綜合報導

中國大陸重慶動物園將贈兩隻大貓熊「雄雄」、「融融」給高雄市壽山動物園，盼兩個城市能更密切交流，引來外界質疑有統戰意味。台北市議員王世堅對此表示，中國大陸送貓熊給高雄，當然是統戰，反到是要提醒執政者切莫「罷黜百獸，獨尊貓熊」，台灣本土動物更值得被重視。

王世堅11日在臉書上提到，自己過去曾在議會上質詢郝龍斌市府是「罷黜百獸，獨尊圓仔」，木柵動物園的動物超過130種，有2500多隻動物，都應該受到同等的重視跟愛護，然而台北市政府卻總是將大量的資源用於貓熊館。

針對雄雄、融融送到高雄，王世堅說，這「當然是統戰」，但台灣人又不是沒看過貓熊，相信大家會平常心看待；反倒是要提醒執政者，切莫「罷黜百獸，獨尊貓熊」，如石虎、台灣黑熊等台灣本土動物，更值得被重視。

關於王世堅「罷黜百獸，獨尊貓熊」，反對此言論的網友們表示，「我覺得您們都想太多了」、「堅哥我不認同你的說法，如果連貓熊也要扯到政治，我也是無言，韓冰會不喜歡的」、「能不能拿『貓熊』換『阿堅』，這樣我百分百支持」、「動物園也有無尾熊跟企鵝館阿，總是要有明星動物帶動人潮，帶動周邊商品的商機」、「為什麼高雄不該有熊貓，我們次等公民嗎，妳來過壽山動物園嗎，都沒有明星動物。妳有想過我們的心情嗎」。

不過也有人力挺王世堅，大讚「這事情我挺你啦 X的 花錢養垃圾幹嗎 養狗都比熊貓好」、「溫寒帶動物，來到熱帶高雄，簡直就是虐待動物~」、「我也不贊成接受嬌貴又需耗資巨額的經費去照顧對岸『國寶』」、「花大把鈔票不如將台灣自己的瀕臨絕種野生動物顧好」、「堅哥⋯果然是少有真男人」。