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社會 社會焦點 保障人權

外籍男車窗貼「愛台灣」國旗　逆向搶停車位還嗆「為什麼不可以！」　

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地方中心／高雄報導

高雄吳姓男子在臉書「爆料公社」貼文，13日在成功一路附近，一名疑似印度籍男子駕駛著白色轎車，車窗外貼著「台灣」國旗貼紙，竟雙黃線逆向插入原本他要停的停車格，吳男下車質問，「你這樣逆向停車可以嗎？」未料，印度男理直氣壯的回應「為什麼不可以！」最後還把搶來的停車格當作教練場，原地360度迴車，讓吳男相當氣憤。

▲▼高雄吳姓男指出，13日一名印度籍男子，雙黃線逆向插入他原本要停的停車格。（圖／取自臉書爆料公社）

▲高雄吳姓男指出，13日一名印度籍男子，雙黃線逆向插入他原本要停的停車格。（圖／取自臉書爆料公社，下同）

吳男指出，該外籍駕駛會說中文，酸他車窗貼著「台灣」國旗貼紙就可以為所欲為，13日該名駕駛從對向而來直接雙黃線逆向，插進吳男原打算要停的停車格，還毫無悔意的回應吳男「為什麼不可以！」接著就在停車格裡上演360迴旋，當作教練場，吳男表示相當無言。

▲▼高雄吳姓男指出，13日一名印度籍男子，雙黃線逆向插入他原本要停的停車格。（圖／取自臉書爆料公社）

幸好吳男的行車記錄器有錄下完整過程，吳男痛斥，「我警告這些（歪國人！）你們在臺灣利用台灣的好，台灣的人情味，台灣的自由。盡做一些在自己國家不敢做的事！」更直言，「這個叫做：敗類、垃圾」，相當憤怒。

此事曝光後網友議論紛紛，留言表示，「不用跟他灰！等他停好直接檢舉逆向停車」、「危險駕駛，你應該逼車拔他鑰匙」、「叫他回去吃香蕉」等等；不過也有網友說，「只能說他蠻入境隨俗的」、「他一定是被台灣的三寶給帶壞了」、「應該是台灣人教他的」等等。

▲▼高雄吳姓男指出，13日一名印度籍男子，雙黃線逆向插入他原本要停的停車格。（圖／取自臉書爆料公社）

▲▼高雄吳姓男指出，13日一名印度籍男子，雙黃線逆向插入他原本要停的停車格。（圖／取自臉書爆料公社）

▲高雄吳姓男指出，13日一名印度籍男子，雙黃線逆向插入他原本要停的停車格。（圖截取自該吳姓駕駛提供之行車紀錄器）

▲高雄吳姓男指出，13日一名印度籍男子，雙黃線逆向插入他原本要停的停車格。（圖截取自該吳姓駕駛提供之行車記錄器）

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關鍵字：印度,駕駛,雙黃線,逆向,停車,高雄

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