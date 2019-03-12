影／重慶贈高雄貓熊？ 　許沛：僅個人建議、沒和潘恆旭見面

▲大陸全國人大代表許沛。（圖／記者曾俊豪攝）

記者曾俊豪／北京報導

高雄市觀光局長潘恆旭10日指出，重慶將贈送一對熊貓給高雄，市長韓國瑜隨後也證實此消息。不過，提出此「建議」的大陸全國人大代表、全國台聯副會長許沛今受訪指出，前段時間有重慶交流團到高雄，提到兩地動物園之間可以做一些交流，「和熊貓事情沒有關係」。她強調，送大熊貓是個人建議案，「一切仍需要中央層面決定」。

大陸十三屆全國人大二次會議今舉行第三次全體會議，台灣團代表許沛在會後接受媒體採訪時，就鬧得沸沸揚揚的「重慶送高雄熊貓」做出回應。

許沛指出，2008年的時候，團團和圓圓送到台北動物園，熊貓可愛的模樣相當受到台灣民眾喜歡。她就想，如果送兩隻大熊貓到高雄的話，南部民眾會非常開心，因為南部民眾如果要去台北看團團、圓圓的話，有些周折比較遠，如果到高雄，看起來比較方便，這是提建議的初衷。

她表示，個人的建議案在大陸和台灣都受到熱議和媒體關注，確實是始料未及，但這只是個人的建議案而已，侷限於今年兩岸之間城市交流的活動，讓高雄動物園和重慶動物園做些更多的交流。

回顧整起事件的經過，許沛解釋，前段時間的確有重慶交流團到台灣，當時提到高雄動物園和重慶動物園之間可以對接，相互之間做一些交流，但「和熊貓事情沒有關係」，「不是說重慶動物園的熊貓要去高雄，沒有說這個事情」。

許沛補充，自己絕對沒有和潘恆旭見面，因為潘恆旭說一個星期之前碰面，「那時間點已經在北京開會」，所以不可能和他見面，「個人理解，可能他們太想熊貓趕快去吧」。

許沛還提到，送高雄兩隻熊貓的名字是她自己想的，如果能送過去，一隻叫雄雄，一隻叫融融，但熊貓能不能過去，或者什麼時候過去，或是由哪個省市動物園帶熊貓過去，「一定是中央層面決定」。