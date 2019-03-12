贈台貓熊提案人「個人意見」　潘恆旭：她講的沒錯，我沒跟她見面

▲大陸官方要贈送一對7歲與8歲的貓熊給高雄。（圖／記者蔡紹堅攝，本報資料照）

地方中心／高雄報導

高雄市觀光局長潘恆旭10日在臉書公布，大陸官方要贈送一對貓熊給高雄，未料，贈送貓熊的官方大陸全國人大代表長許沛11日卻改口，指說送貓熊為她個人意見，不代表中央對台政策，更說未接觸過潘恆旭；對此，潘恆旭12日受訪時回應，貓熊案一直都是一個建議案，需先經過大陸中央那邊的同意，目前有收到重慶動物園的參訪邀約。

▲熊貓團團和圓仔。（圖／記者屠惠剛攝，本報資料照，下同）

「人要交流，動物也要交流。」許沛在兩會上建議向高雄市贈送一對7歲與8歲的大貓熊，盼此建立重慶動物園和壽山動物園間橋樑，不料，消息一出引發網友討論後，許沛突然改口說，送貓熊只是她個人建議，不表示中央對台政策，更強調未接觸過潘恆旭。

對此，網友認為潘恆旭根本當眾被打臉，潘恆旭12日則做出回應，表示當時對方就是說「會向中央提案」，代表要通過中央林業局等部門，最後才是重慶動物園的致贈準備，而高雄市政府也須徵求議會意見，目前則先準備大貓熊團隊評估相關事宜。

潘恆旭受訪時進一步解釋，「簡單來說，貓熊案從頭到尾其實就是兩會期間，代表人許沛她所提的建議案，而這個建議案我們有善意的回應，如果我們要貓熊，要經過台灣的議會同意，大陸那邊要有中央林業局還有國台辦的同意，我們會具體落實貓熊的計畫、會積極爭取，如果議會同意，我們會全力以赴，6月我們有收到邀請到重慶動物園參訪。」

潘恆旭再次聲明兩會提出的建議都是提案，表示許沛講的也沒有錯，「大陸兩會所有的建議都是提案、都是建議案，她沒有在兩會做成決議的，所以許沛講的沒有錯，就是個建議案，而且他們先前來跟我們接觸的時候，就說她會在兩會中提重慶動物園引一對貓熊給壽山動物園的建議案，但是這個建議案能不能成功，並不是重慶動物園可以決定的，是要大陸國家的林業局還有國台辦這裡。」

另外，潘恆旭也強調，外界的資訊根本錯是，表示自己完全沒跟許沛見過面，是跟許沛的副手王呂剛見面，「所以大家弄錯了，我沒有跟許沛見過面，我是跟許沛的副手，渝台交流協會主任王呂剛見面，我的臉書寫得很清楚。3月1日王呂剛帶隊來高雄壽山動物園，順便跟我們交流意見的時候有提到，重慶動物園一對貓熊這樣的事情，然後有提到他們3月8日在兩會期間，他們的人民代表許沛會來提議這件事情，就是這樣。」

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