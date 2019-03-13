別忘了阿諾3月要來高雄！　陳柏惟設「倒數計時器」酸爆市府

地方中心／高雄報導

高雄市觀光局長潘恆旭先前放話要請歌手鄧紫棋擔任4月代言人，不料卻被接連打臉；他也曾於2018年提及，邀請國際巨星阿諾史瓦辛格（Arnold Schwarzenegger）來高雄演講。對此，基進黨發言人陳柏惟設置了「阿諾要來歡迎倒數計時器」，酸度指數破表。

▲阿諾要來歡迎倒數計時器。（圖／翻攝自官網）



基進黨發言人陳柏惟臉書寫道，「Disney、賽馬場都跳票了，相信這次總會成真吧？身為一個高雄市民，繼當年的Michael Jackson到高雄開演唱會之後，這幾年也有影歌星陸續到訪，但小時候在大螢幕上看到的阿諾身影，始終讓我難以忘懷。」

他因此設定了一個倒數時鐘，「相信阿諾一定會在這個月來吧？」陳柏惟還說，邀大家一起來倒數，相信韓市長一定不會說謊，潘局長絕對不會耍嘴皮子，不要讓高雄人失望，大家一起來集氣，讓一天到晚唱衰國民黨的人知道，韓潘絕對不是欺世盜名的無恥之徒，做不到就是豪洨。

許多網友看完後紛紛開酸「我先買好爆米花」、「看起來韓粉都很有耐心等著發大財」、「經紀公司跟高雄要了一筆很高的費用，其實阿諾本人應該不是那麼貪財。←這套也不錯用」、「阿諾如果來的話我跳愛河」。

阿諾史瓦辛格主演《魔鬼終結者》一句「i will be back」台詞在全球爆紅，2003年還成功選上美國加州州長，之後連任成功，一路以來非常關懷環保議題，甚至在推特當中槓上美國總統川普，抗議川普政府放寬排氣量的限制。不過在2018年3月卻因心臟出問題緊急動手術，發言人在接受採訪時，還提到阿諾醒來的第一句話就是經典台詞「我回來了」。

【更多新聞】

獨／代言高雄破局！鄧紫棋天后價碼曝光...「合照2張」7位數



影／融融、雄雄要來了！大陸送熊貓給韓國瑜 潘恆旭證實：預計6月考察



影／「瑪麗亞怎麼變老師」惹議挨轟歧視 韓國瑜正式道歉了