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氣象局首推「懸日預報」！今年全台奇景出現時間公布　最近一次就在3/14

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▲▼南投市民族街老街懸日及夜景。（圖／南投市公所提供）

▲南投市民族街老街過去曾出現懸日奇景。（圖／南投市公所提供）

記者賴文萱／台北報導

美國紐約曼哈頓擁有著名「懸日」奇景，日落陽光灑滿街道，一片金黃的景象相當壯觀；而這樣的懸日奇景，其實在台灣也看得到。為提供民眾觀賞及攝影等行程安排，氣象局首度推出「懸日預報」，針對過去民眾所見曾出現懸日的街道，依照其地理位置及方位等資料，詳細計算夕陽出現的時間，提前對外公布資訊。

▲▼曼哈頓42街「懸日」。（圖／達志影像／美聯社）

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▲曼哈頓42街「懸日」奇景，景象相當壯觀。（圖／達志影像／美聯社）

氣象局二組科長黃成健說，「懸日」是泛指夕陽懸掛在兩側有由高大建築物或地景所形成狹道街（路）底的美麗景象。為方便民眾預做觀賞、攝影或旅遊等相關行程安排，氣象局針對過去民眾所見曾出現懸日的街道，依據其地理位置及方位等資料，詳細計算夕陽出現的時間做成懸日預報，未來將會陸續提供台北、桃園、南投、嘉義和高雄等縣市部分街道懸日的預報資訊。

另外，氣象局也歡迎其他地區民眾可提供所知的懸日照片和地點方位資料，經確認後，氣象局也會配合未來日落預報資訊，提前提供懸日預報資料。

▲▼媲美紐約「曼哈頓懸日」的奇景，11月11日將在高雄上演！（圖／取自高雄市觀光局網站／張忠義提供）

▲媲美紐約「曼哈頓懸日」的奇景，去年11月11日在高雄上演！（圖／取自高雄市觀光局網站／張忠義提供）

全台各地街道懸日出現日期均為大約日期，出現時間均在日沒前約1小時以內。

嘉義市民族路：3/14、9/29 
台北市忠孝西路：4/30、8/13 
南投民族路：11/11 
高雄市青年路：11/12
桃園南平路：12/2

▲▼氣象局。（圖／記者賴文萱攝）

▲氣象局二組科長黃成健說明懸日奇景。（圖／記者賴文萱攝）

最近一次可看見「懸日」奇景的時間，將出現在3月13至17日傍晚17時20至40分，嘉義市民族路西向路段在沒有雲遮的情形下，可於日沒前見到懸日景象，這也是氣象局首度提供的「懸日預報」。氣象局預報員林伯東表示，周三、周五到周六天氣上相對來說比較穩定，嘉義能見懸日機會大。

氣象局提醒，「懸日」雖為夕陽美景，但有時太陽光仍強，要久視時應備深色太陽眼鏡觀賞，以免強光傷眼。另外，在街道觀賞懸日要注意交通安全。今年3月16日也適逢嘉義市舉辦「諸羅春分天文日」活動，氣象局也將出席參展，歡迎民眾前往參加活動，順道欣賞美麗的「懸日」街景。

氣象局各地日沒詳細時間查詢方式如下：

1.中央氣象局W-生活氣象App >點擊「+」新增嘉義市東區>點擊「預報」上滑查看日出日沒資料。
2.網址：http://www.cwb.gov.tw/V7/astronomy/sunrise.htm

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