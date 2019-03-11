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午後漸轉乾周二晨探12度　周三晚起「全台又有雨」…準冷氣團接力

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天氣圖。（圖／氣象局）

▲氣象局說，雨勢由北往南漸歇，冷氣團影響北台灣偏冷。（圖／氣象局／下同）

記者陳俊宏／台北報導

中央氣象局表示，今天（11日）隨著北方乾空氣南下，降雨將由北往南逐漸停止，這波大陸冷氣團最冷的時間預計將落在周二（12日）清晨，北部及東北部沿海空曠地區將出現12、13度的低溫；周三（13日）晚起鋒面接近，天氣漸轉不穩定，周四（14日）鋒面通過及東北季風增強或大陸冷氣團南下，各地降雨機率再度提高。

氣象局指出，今上半天各地仍有局部短暫陣雨，中午過後中部以北及東北部可望轉為多雲的天氣，而到了晚上之後南部及花東的降雨也將減少，剩下東半部及山區仍有零星短暫雨。

請繼續往下閱讀...

▼今晨降雨集中在中南部。

天氣圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼根據氣象局的定量降水預報，今晚起水氣將明顯減少。

天氣圖。（圖／氣象局）

受大陸冷氣團影響，氣象局觀測，今晨全台最低溫出現在淡水的14.3度，若納入自動測站則是新竹縣寶山的13度。氣象局說，清晨北部低溫只有13、14度，其他地方約16到19度，白天北部及宜蘭、花蓮天氣偏涼，高溫約17、18度，其他地方較為舒適，高溫可來到21到24度；此波冷氣團最冷的時間預計將落在周二清晨，配合輻射冷卻影響，北部及東北部沿海空曠地區將出現12、13度的低溫，其他地方約16到18度。

氣象局預報，周二白天起大陸冷氣團減弱，氣溫逐漸回升，周二至周三白天水氣偏少，各地大多為多雲到晴，西半部日夜溫差大，東半部地區及北部山區仍有局部短暫雨；周三晚起鋒面接近，天氣漸轉不穩定，北部、東北部地區及中部山區有局部短暫陣雨，其他地區可能也有局部短暫陣雨。

氣象局提醒，周四鋒面通過及東北季風增強或大陸冷氣團南下，各地降雨機率再度提高，預測主要下雨區域是中部以北及東北部地區將有短暫陣雨，其他地區也有局部短暫陣雨。

▼周二清晨北部及東北部沿海空曠地區將出現12、13度的低溫。

天氣圖。（圖／氣象局）

氣象局表示，周五（15日）東北季風或大陸冷氣團影響，北部及東北部天氣偏冷，其他地區早晚也偏冷，迎風面北部及東半部地區有短暫雨，中南部山區也有局部短暫雨，其他地區大致為多雲；周六（16日）至周日（17日）以迎風面的北部及東半部地區可能有局部短暫雨，其他地區大致為多雲到晴。

氣象局說，下周一（18日）至下周三（20日）預計仍有一波波涼空氣南下，涼暖空氣相互交替，故當東北風增強之時，迎風面北部及東半部地區易有短暫雨，其他地區維持多雲到晴的天氣。

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午後轉乾周二晨探12度　周三晚起全台又有雨…準冷氣團接力

關鍵字：氣象,氣象雲,氣象局

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