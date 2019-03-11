長輩愛看！她凍未條拿遙控器…新聞台變「鎖碼頻道」　網讚爆教學文：實用

▲網友教學鎖頻功能。（圖／翻攝自PTT，下同）

網搜小組／綜合報導

2014年太陽花學運期間，有女網友在PTT發文，說看不下去新聞台的不實報導，但偏偏家中長輩特別愛看，勸導無效下，她乾脆用遙控器將該台鎖起來。沒想到事隔5年，這篇教學文被翻出來，許多網友紛紛大喊「超級實用」、「現在這時間點，拿來鎖某幾台也很適合」、「極藍極綠和極紅的都該鎖」。

這名女網友在PTT的Gossiping板上發教學文，她說自己家裡使用的是「凱擘大寬頻」，如果鄉民家中也是此公司用戶，就可以將某新聞台設為「鎖碼頻道」。操作步驟如下：

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1.拿起遙控器，按下遙控器上的「選單」按鍵。

2.螢幕出現選單，按左右鍵至「設定」 ，並按下「設定鎖碼頻道」。

3.出現個人認證密碼，別緊張，通常預設值為0000。（但如果有設定其他密碼，可能就無法了）。

4.密碼輸入後，按下「選取」，選「想鎖的頻道」，並按下遙控器上的「黃色」鍵，即可鎖定頻道（頻道旁出現小鎖圖示就是成功了）。

5.按下ok，選擇「鎖碼類型」。（當然希望鎖越久越好的人請選「全天」，如果只鎖意思一下的，可選「封鎖一段時間」）。

6.按下遙控器的「ok」鍵，即完成設定！之後不管電視怎麼跳，一到該台就會顯示鎖定畫面。

這篇文章被翻出後，許多網友紛紛留言，「太實用了！連跳台都不想跳的人，快用」、「直接換MOD，然後幫訂閱戲劇199，從此以後老媽老爸都過著追劇的生活」、「是說可以鎖家裡，應該也可以帶遙控器出去鎖小吃店麵店吧」、「發起到小吃店『不轉台就轉頭』運動」、「以前鎖碼是爸媽阻止我們，現在鎖碼是我們阻止爸媽XD」。

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