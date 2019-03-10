女設計師剪一半「有女友嗎」他心臟狂跳　結局崩壞！單身男淚：幫我理平頭

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

網搜小組／綜合報導

一名男網友過年前去理頭髮，當時女設計師剪到一半，突然沒頭沒尾地問，「你現在有女朋友嗎？」他一聽心臟開始狂跳，不禁猜測女生是對他一見鍾情還是在放線，沒想到真相超反轉，讓他的好心情瞬間跌落谷底。

男網友過年前到快剪店理髮，那時裡面剩下一個小姊姊在等客人上門，當他坐上椅子後，對方上前詢問要怎麼剪，而他則簡單回答，「不要剪太短、打薄，鬢角稍微修一下就好。」

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過程中，小姊姊突然尷尬地問，「那個...你現在有女朋友嗎？」一席話彷彿一道光，剎那間打到他的心臟，男網友忍不住想，「難道...這個小姊姊對我有興趣？這就是豔遇嗎？在我18歲這一年，終於能脫單了嗎？」

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Librestock）

在短暫的小劇場後，他強壓住喜悅之情，一派隨意地說「還沒有耶！」怎料對方突然鬆一口氣，並解釋說「其實我是新來的，還沒有很熟練，剛剛後腦那邊一個不注意剪太多了。」

可想而知，這句話就像一道閃電襲來，劈得他欲哭無淚，而轉頭照了一下鏡子，又更悲催了，於是他緩緩開口，對女設計師說，「幫我理平頭吧。」看完他神轉折的境遇後，網友們紛紛回應，「剪完頭應該順勢問她，介不介意跟一個平頭男出去吃個飯」、「心疼你三秒」、「那你應該回她，我剛剛有一個女朋友了，她會對我負責」。

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