高房價比一比！「台北vs.大阪」→49.76萬vs.23.4萬　他驚：我們到底貴什麼

▲台北市高房價眾所皆知。（示意圖／記者林敬旻攝）

網搜小組／綜合報導

日本東京的高房價相當驚人，但若不以東京做為比較，一名網友貼文表示「每坪房價，大阪23萬vs.台北49萬」、「所以是？台北比大阪繁華嗎？不然到底在貴什麼？」話題吸引鄉民熱論「好歹也拿東京，大阪頂多只能拿高雄比」、「日本還是實坪／平方米吧」、「就算跟東京比，台北地價還是比較高好嗎」。

一名網友在PTT的Gossiping板上發文，貼出2016年的房價數據，當時大阪的平均房價為「25.1873萬日圓／每平方公尺」，換算成坪則是「83.2641萬日圓／每坪」；而台北的平均房價為「49.76萬／每坪」。原PO說，換成台幣來比就是「大阪：台北（每坪）23.4萬：49.76萬」，看到結果後，台北的高房價讓原PO訝異直呼，「所以是？台北比大阪繁華嗎？不然到底在貴什麼？」

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▲日本許多地區也是高房價。（示意圖／pixabay）

看到貼文後，鄉民紛紛留言，有人認為大阪不能跟東京比，所以也不能跟台北比「大阪的城市分數沒有很高，關西京阪神都有邊緣化危機」、「日本是東京一城獨大磁吸的國家」、「台北是一級城市，大阪沒有上榜」、「大阪是三級城市（Gamma）前段而已」、「東京平均房價是大阪3倍有餘」。

不過也有人說，「先別管那個排名了，眼睛在心齋橋看到的景象台北有嗎？就算跟東京比台北地價還是比較高好嗎？說大阪是鄉下的真的有去過嗎？光是那個京都車站的規模就搞的比台北車站大了」、「日本人沒那麼愛炒房啊」、「心齋橋所在的大阪府中央區平均房價187.1419萬日元／平方米」、「大阪宜居城市前幾名，某樓超級井蛙哈哈哈」、「你還少算了實虛坪的差別」。

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