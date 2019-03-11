影／經理晚上Line群突傳「M字開腿肉片」　全公司震動了！他爆女同事超嗨反應

記者黃君瀚／綜合報導

「這個故事告訴我們，轉傳前一定要看仔細是哪個群組！否則在公司裡絕對一PO成名！」有男網友分享一件發生在Line群組內的糗事，原來公司經理一個手殘，居然傳了一張裸女M字開腿的肉片截圖，瞬間讓群內員工跳出來議論紛紛，尷尬指數爆表！

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▲公司經理在有著18位男女員工的Line群組內，失手傳了一張謎片色圖。（圖／翻攝爆廢公社）

男網友11日凌晨在「爆廢公社」貼文，分享2張Line對話截圖，是星期日晚間發生在公司內部群組的爆笑趣事，尷尬、羞恥程度突破了天際，「好想看明天公司的氣氛」、「第一次這麼期待禮拜一的到來」！

根據截圖，Line群組名為「OO團隊」，內部共有18位成員，結果在周日晚間8點半，公司經理突然傳了一張謎片照，女主角正M字開腿迎接。這一PO出整個群組瞬間震動，馬上有員工貼心提醒，也有人試著緩解氣氛，「經理你是不是傳錯地方」、「X哥好開放」、「我還沒滿18（歲）不要這樣」、「比他X的扯鈴還扯阿」、「訊息可以收回，年紀雖然大要跟著科技進步，嘿嘿。」

照片貼上網，笑翻無數網友，也點燃無數男人內心的老司機魂，「明天立馬拿支新手機，然後說我的手機不見了」、「最常用的理由：小孩亂按手機、帳號被盜」、「結果女主角是秘書或會計」、「該公司福利真好！羨慕死了」、「這是要提振士氣嗎」、「這群還有收人嗎」、「從此男性員工跟經理間再沒有隔閡」。

▲經理情急之下把自己手機上的對話刪除，卻改變不了結局，反倒無法使用「收回」功能。（圖／翻攝爆廢公社）

此外，還有不少網友表示，隨著科技進步這類糗事不時發生，「我幹過這種事，還是影片連10發」、「我聽說過有本人裸照要傳給一個相好，結果傳到群組，重點是這兩個人都在群組裡面」、「我是把a片傳到大學同學群組，而這群組只有我是男性」、「我曾經錯傳迷片到家族群組，然後被表姐表妹們笑了快半年。」

眼見網友討論熱烈，男網友隨後更新了星期一上班日公司內部的情形。他說，明明9點才上班，結果一堆人8點就提著早餐出現在公司，女同事一直傻笑，等經理來大家開始各種調侃，「靠北！這個客戶一定很難搞，但我想我可以！」「經理，我昨晚一收到，立馬想衝回公司欸！」「經理！我們是團隊啊！不要想著個人式英雄主義啊啊啊！」

最後，經理坦承圖片是要轉傳給朋友，結果一個手殘按錯群組，上班時只得不斷跟女同事道歉。男網友最後爆料，這起意外讓所有人賺到飲料，男員工更有滿滿的福氣，「然後我們一人多喝一杯咖啡、外加交流了5個片裙（群）！」

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