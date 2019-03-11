丹麥手工眼鏡！他配一副「突破3萬台幣」　親友喊誇張...網卻戰翻

▲大家平時配眼鏡都花多少錢呢？（圖／翻攝自pixabay）

網搜小組／綜合報導

眼鏡是近視族每天都要使用的隨身物品，因此一次配品質好一點的可以用比較久。不過有位網友就表示，日前自己配了一副3萬元的眼鏡，由於鏡框和鏡片都是有品質保證的品牌，所以他覺得還算有CP值，但親友得知後都覺得太誇張，他才因此上網詢問網友意見，掀起兩極反應。

一位網友在PTT女孩板上表示，自己最近配了一副眼鏡，選用的是「LINDBERG鏡框和蔡司鏡片」，這樣配下來，光是鏡片就要1萬400元，鏡框則要價2萬元，加起來已經突破3萬元台幣，周圍親朋好友知道以後都認為這樣很誇張。

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原po表示，由於鏡框是丹麥手工品牌，整副眼鏡從付款到取貨要等上一個月，加上自己天生弱視、斜視又散光，很難找到便宜又好的眼鏡；而上一副眼鏡也要1萬5千元，因此他認為這樣的品質，花3萬元是可以接受的。

網友紛紛看傻表示，「我ic berlin 14000都貴死我了」、「我以為我3千已經很恐怖了」、「鏡片貴有其價值，鏡框貴是能讓你視力變到2.0嗎?」、「很誇張，但如果是自己出錢，別人能說什麼」、「我配1萬輸了」、「眼鏡版的業務都不敢公開眼鏡的獲利，你爽就好了」、「都可以買3c產品了，鏡框這東西容易退流行」、「是有可以看透他人心理的超能力嗎？還是有透視能力」。

▲近視示意圖，與本文當事人無關。（圖／CFP）

也有人表示與其花3萬，不如去雷射，「我眼睛跟你差不多，後來就跑去做雷射了」、「你應該不知道眼鏡可以打到6折店家都還有賺這件事，千萬不要去專櫃配眼鏡」。但也有人站在原po這邊，認為戴舒服就值得，「6萬的都有人在配了，小弟臉上的也超過3萬，戴的舒服就好」、「我寧願買這兩個牌子買比國外貴兩成，也不要便宜膠框成本兩成售價十成」、「眼鏡比手錶手機鞋子包包更值得花錢，使用率更高而且更耐用」。

據了解，LINDBERG是丹麥皇室的御用品牌，連英國女王伊莉莎白二世也配戴此品牌的眼鏡。品牌特色之一就是可以根據個人臉型量身訂做鏡架，不過台灣目前大多還是用成品展示，若有需要還是可以花時間訂製想要的款式。

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