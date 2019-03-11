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京都小餐館買醉！全店90度鞠躬「台灣來的恩人」狂道謝　他淚：改變了一生

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▲▼桃園機場航班資訊看板顯示華航班機取消。（圖／記者陳涵茵攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者陳涵茵攝）

記者周亭瑋／綜合報導

「翻轉內心的京都先斗町之旅。」台灣旅遊部落客偽文青311那年5月，獨自到京都旅行，由於出發前遭逢意外打擊，倒楣事又接二連三找上門，讓他心情十分低落，沒想到在他遊魂似的進到一間家庭式餐館後，徹底的翻轉一切。回想當時老闆娘、員工，還有全店客人鞠躬道謝的場景，他不禁感動鼻酸，而這件事甚至影響了他的一生。

當時，偽文青抵達日本後，驚覺帶了相機卻遺忘電池，儘管跑了好幾家店也都買不到，於是他負氣刷卡、直接買了一台新相機，「到日本這麼多次，第一次心情是灰暗的，關西機場來來往往的人大多開心地笑著，而我...一個人坐在空港的大廳發呆，完全不知道到底該往何方，此行的意義何在。

請繼續往下閱讀...

不過路還是得走，好友交代的任務也必須要完成，所以他從大阪到京都，漫無目的地瞎晃，最後到了京都先斗町，進入一間沒有任何觀光客的家庭式餐館。

▲京都小餐館買醉！全店90度鞠躬「台灣來的恩人」狂道謝　他淚：改變了一生。（圖／「偽文青。日旅。諸相。」授權引用）

▲讓他讚不絕口的大阪燒。（圖／「偽文青。日旅。諸相。」授權引用）

店家的生意非常好，一進門就能感受到一股庶民活力，而偽文青走向靠近門口僅剩的位子後，年輕店員立刻熱情地招呼，並好奇問他從哪來。在偽文青簡單回答「台灣」後，對方微笑的點了點頭，接著幫他點餐。

偽文青指著牆上的大阪燒與500cc生啤酒，準備溫飽一頓順便買醉，「上菜後，大阪燒比預期地好吃，難怪生意會這麼好，而我低迷的胃口也被老闆娘的好手藝打動」，當他喝完最後一口酒，正想再叫一杯時，老闆娘跟唯一的店員不知何時放下手邊所有工作，站到他桌邊，緊接著90度鞠躬道謝，而且不斷重複動作。

老闆娘看他一臉困惑，於是拚命用日本解釋，還一邊說一邊慢慢地寫下，「TO台灣人：日本人 感謝 東北義援金。」這時他恍然大悟，原來是為了感謝台灣對日本311的大力捐助，表達感謝之意，所以他也立刻起身回應；沒想到，對方突然回頭對店裡的客人說，「這位是從台灣來的客人，是我們日本的恩人！」

▲京都小餐館買醉！全店90度鞠躬「台灣來的恩人」狂道謝　他淚：改變了一生。（圖／「偽文青。日旅。諸相。」授權引用）

▲老闆娘真誠的感謝。（圖／「偽文青。日旅。諸相。」授權引用）

而後神奇的事發生了，所有人竟停下手邊動作，轉身低頭向他道謝，「ありがとうございます！」此舉真的讓他受寵若驚，雖然311他確實有捐款，但何德何能接受如此大禮，「我今天就算花上萬元去高級餐廳吃飯，也不會整家店的人一起跟我道謝啊！」

面對眾人的感謝，他低落的心情煙消雲散，只剩下滿腹的感動、及快要奪眶而出的淚水，偽文青說，「不需要買醉了，我得到一個很棒的禮物」，走出店後，那種激動的情緒難以平復，除了身體不自覺顫抖，他的淚再也忍不住了。

自從那天正能量的鼓舞，幸運的事接踵而至，「原本根本進不去的餐廳，突然有貴婦人幫我說話，暗示老闆娘讓我進去；原本堅持不給拍照的女將，突然出現一位阿伯幫我說服女將跟我合照；原本進不去的咖啡店，突然店員跟我說有位子，但我明明看就沒有位子；原本大排長龍的拉麵店，正在排隊的一群人突然就不排了，莫名其妙變成我排在前面；原本趕不上的飛機，突然有站務員出面協助讓我順利趕上。」

▲▼京都平安神宮櫻花，日本賞櫻。（圖／記者蔡玟君攝）

▲京都平安神宮櫻花，示意圖，與本文無關。（圖／記者蔡玟君攝）

隔年12月，他與朋友結伴，再次踏上了京都這塊土地，因為奇妙的際遇一直深藏在心底，所以他無論如何堅持再回到那家店，跟老闆娘碰上一面，「進到店內，回憶馬上回到了兩年前，老闆娘一樣一個人默默地張羅餐廳廚房的事物，感覺她蒼老了許多，也十分疲憊，跟兩年前元氣十足的模樣差異很大，讓我覺得不捨與難過。」

沒想到，老闆娘看到他後，驚訝地說「你是台灣的那位...」，且終於露出曾經看過的笑容，在簡單寒暄後，偽文青拿出了請友人幫忙翻譯的日文信，並交給老闆娘；而對方也立刻轉過身打開來看。

信上寫道，「親愛的老闆娘：311那年，其實我是個失意的旅人，因緣際會我來到了店裡，完全沒想到竟得到您深深地致謝，感謝台灣人的付出，讓當時的我十分感動，心中充滿了溫暖，完全扭轉了我當時無比低落的心情。妳知道嗎？離開妳的店後，我彷彿得到了上天的祝福一樣，神奇的事不斷發生，之後的京都之旅都十分順利，回到台灣後一樣發生了許多神奇的事，真的很不可思議。我非常非常地感謝妳...希望妳知道，對我來說，妳是我生命中的天使，妳改變了我的人生。

最後兩人相擁而泣，開心地用英日語手語交雜地聊著，老闆娘眼神也恢復了活力，這讓他非常欣慰，「感謝老天，讓我終於完成報答老闆娘的心願。老闆娘，我們有緣再會。」

►本文由「偽文青。日旅。諸相。」授權引用。

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關鍵字：日本311,京都,先斗町,老闆娘,感謝,台灣恩人,偽文青,買醉

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