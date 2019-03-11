熟客邊講電話結帳！全家女店員猛問4字　他小鹿亂撞…下秒超糗衝出門外

▲原PO當下聽了心想，「現在女生怎那麼活潑，問熟客這種事。」（圖／資料照／圖中人物和新聞無關／記者曾婉婷攝）

網搜小組／綜合報導

這下糗大了！一名男子到超商買飲料，和認識的女店員打招呼，拿飲料時電話響起，他邊講電話邊到櫃台結帳，沒想到接下來發生的事，讓他糗爆秒衝出店外。有網友直呼「這一定是全家，哈哈哈哈…只有全家需要提供手機號碼啊。」

原PO近日在「爆廢公社」臉書社團還原當時和女店員的對話：

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女店員：電話號碼…

原PO：09*******（繼續講電話）

女店員：你印不印？

原PO聽到愣3秒：蛤？

女店員：你到底印不印？你印不印都沒關係，我好做事就好！

原PO心裡小鹿亂撞OS：現在女生怎那麼活潑，問熟客這種事。

原PO有點緊張：妳……妳方便做就好，我印。

▼原PO到超商買飲料結果糗爆。（圖／資料照）

女店員：你點一下螢幕確認一下。

（女店員拿發票給原PO）

原PO：原來是拿發票啊…

女店員：不然你以為是什麼？

原PO：…（拿走飲料秒衝出門外）。

原來原PO當下把「你『印不印』（發票）」聽成「你硬不硬」，整個會錯意。有網友說，「我都不印直接發票存悠遊卡裡」；原PO回「我也直接存在載具」。一名網友則表示「是美女嗎」；原PO回「哈哈哈，算是美女啊。」

有人看完直呼，「這一定是全家，哈哈哈哈」；原PO回「對啊，妳知道的」；該網友說，「只有全家需要提供手機號碼啊！（怒丟筆） 然後輸入完還要問客人有沒有要硬！噢，不是，是要不要印。」