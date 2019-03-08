讓暴力犯罪無所「盾」形　被警察約制業者竟然這樣做

▲台南市警三分局長呂世明，率隊針對轄內易滋事分子經常出入的KTV、電子遊藝場等場所，執行擴大臨檢，並約制業者。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警三分局3月8日晚上，針對轄內易滋事分子經常出入的KTV、電子遊藝場等場所，執行擴大臨檢，以「喝得醉醉，撞得碎碎」、「你若酒駕，我就改嫁」等標語進行柔性勸導，並約制業者不得放任顧客酒駕，及販毒或鬥毆等違法情事發生，沒想到安南區有間KTV業者竟然主動做「看板」讓民眾簽署支持。

為展現強力打擊不法，守護市民居住安全等決心，近日展開對轄內易滋事、鬥毆特定營業場所業者密集宣導、約制作為，沒想到安南區有間KTV業者給予警方正面響應，主動製作「拒絕犯罪及酒駕行為宣言」看版，張貼於店家門口，鼓勵民眾簽署，自主向顧客進行宣導與約制，搭建警民合作，共同防制犯罪之橋樑。

8日晚上的擴大臨檢，三分局動員內、外勤各級幹部、員警及義交等47名到場，向業者宣示警方嚴正執法立場，對於街頭暴力將以優勢警力壓制，依法究辦，並比照重大刑案偵辦，此次被臨檢業者均表示願意配合，並簽署「『防制街頭暴力及酒駕』自律公約」，避免自家營業場所有不法及暴力行為發生。

另經第一線員警反映執勤安全需求，警三分局特採購透明圓盾，提昇同仁面對暴力案件之防禦能力，以第一時間遏止暴力犯罪，阻絕滋事分子，保障民眾安全，提升員警執法信心，讓暴力犯罪無所「盾」形。

三分局長呂世明表示，警方絕不允許暴力犯罪行為發生，對於不法分子，將鐵腕掃蕩，究責到底，以有效淨化治安，並透過宣導約制與業者達成共識，達到警民合作，共同預防犯罪之成效，建立安居樂業的生活環境。