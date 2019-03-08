雲端最前線／酒駕殯儀館上課曝光 76名累犯震撼教育嚇歪

新聞節目中心／綜合報導

台灣酒駕肇事頻傳，為有效嚇阻酒駕累犯，交通部公路總局推動「震撼教育」，7日板橋監理站與板橋殯儀館合作，安排學員在殯儀館上酒駕道安課，並將禮儀廳布置成靈堂氣氛，甚至會遠方觀看大體冰櫃，但不少立委質疑，此舉反而是對家屬的二度傷害，交通部對此強調，會先徵得被害者家屬同意，非強迫執行。《雲端最前線》8日邀請立法委員劉世芳、立法委員林為洲、資深媒體人彭華幹、資深媒體人胡孝誠、時事評論員王時齊，與主持人楊文嘉深入探討交通部公路總局推動的「震撼教育」。

▲酒駕累犯至殯儀館上課。（圖／取自臺灣酒駕防制社會關懷協會臉書粉專）

台北區監理所板橋監理站帶著76名學員到板橋殯儀館上課，先認識待殮室、感受冰冷的移屍推車等，接著帶到專辦告別式的禮儀廳上課，現場佈置如告別式，掛上祭悼全國因為酒駕車禍而往生的亡靈海報，禮儀廳裡還放上蓋著布的移動式冰櫃，學員們表情凝重，整個過程相當安靜。台灣酒駕防制社會關懷協會林美娜秘書長說，40分鐘生命教育的課程，要學員們先想一下對死亡的看法，因長期以來受教育的過程，比較少討論到死亡，那每個人要先珍惜自己才有可能尊重別人。

政府盼透過看大體震撼教育遏阻酒駕，但不少立委質疑，此舉反而是對家屬的二度傷害，親民黨立委陳怡潔6日在立法院內政委員會質詢時指出，透過看大體、洗大體遏阻累犯，到底是否妥當並批評，「這對喪家是尊重的嗎？是不是對家屬也是一個痛，這種道安講習是作秀還是為了要嚴懲酒駕？」對此，交通部政務次長黃玉霖回應，看大體並非強迫性，一定會斟酌社會共識，「也要跟被害人家屬，他們如果說反對，就像緩起訴，沒有被害人同意不會給緩起訴」。

▼酒駕累犯至殯儀館上課。（圖／取自臺灣酒駕防制社會關懷協會臉書粉專）

而針對酒駕議題，民進黨立委劉世芳也指出，針對酒駕修法的重點不應該在加重刑責，而是在人飲酒後不讓他駕車，不管是傷人或致死，與其等到真的發生酒駕憾事，再從重量刑，不如在當下就對酒駕預備犯進行保護管束，因此提建議，對酒駕預備犯應該實施保護性約束，如果酒駕就「關3天」，對於立委提議，包含徐國勇及法務部、交通部都表示贊成。

此外，外界喊話政府面對酒駕累犯應該重罰，甚至有不少民眾高喊引進「鞭刑」，國民黨立委沈智慧6日在內政委員會質詢時再提出鞭刑想法，「酒駕肇事鞭他一鞭，酒駕再犯致人於死，死一個人再多一鞭」。法務部對此回應，不認同報復主義，目前不贊成。對此議題，《雲端最前線》8日邀請立法委員劉世芳、立法委員林為洲、資深媒體人彭華幹、資深媒體人胡孝誠、時事評論員王時齊，與主持人楊文嘉深入探討交通部公路總局推動的「震撼教育」。

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