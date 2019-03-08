防制街頭暴力及酒駕　歸仁警展現打擊不法決心

▲歸仁分局動員大批警力，到轄區易發生聚眾打架、街頭暴力等大型複合式釣蝦場、電子遊藝場以及KTV、小吃店等特定營業場所，執行高強度威力掃蕩臨檢及宣讀約制宣導書。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

有鑑於國內近來發生多起街頭暴力鬥毆及酒駕重大案件，引發民眾對治安的疑慮，台南市警歸仁分局警方，為壓制不法氣焰，分析轄區3年内發生聚眾打架、街頭暴力滋生事端特定營業場所，進行宣導、約制業者，善盡社會責任，宣誓打擊不法決心。

歸仁分局分局長梁仁輝，於8日晚間9時，親自帶隊率41名警力到轄區易發生聚眾打架、街頭暴力等大型複合式釣蝦場、電子遊藝場以及KTV、小吃店等特定營業場所，執行高強度威力掃蕩臨檢，向特定營業場所業者宣讀約制宣導書，要求業者自律並應為社會治安盡一份責任，不得有從事販毒、槍擊、鬥毆情事，更不能有圍事、尋仇打架滋事，破壞車輛、建物等行為。

同時也舉辦擴大防制酒駕宣導活動，除宣誓警方持續嚴正酒駕執法外，同時呼籲民眾酒後不開車、開車不喝酒，共同維護交通安全，也要求業者顧客飲酒後，協助代叫計程車或代駕，如有執意駕車者，應迅速通報警察機關，避免發生酒後肇事，善盡業者勸導通報責任，倘若發生鬥毆事件或放任酒醉消費者開車，將列為重點式、密集式稽查及擴大臨檢勤務對象，並結合第三方警政加強取締。

歸仁分局長梁仁輝表示，在各臨檢場所展現執法力道與強度，並結合封鎖式路檢取締酒駕勤務，有效發揮遏止不法氣焰的震懾功能，並以事先防處、事中嚴處、事後究處之原則，勇於強力執法、打擊犯罪，保障市民安居樂業之承諾，營造市民安心居住環境，展現警方維護地方治安的決心。