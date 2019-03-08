杜絕街頭暴力及酒駕　草屯分局輔導業者共同維護治安

▲南投縣草屯分局長潘金葉（左四）為因應近期社會頻繁發生酒店、夜店發生群眾鬥毆等情事，落實警政署要求，杜絕街頭暴力、酒駕及包廂內施用毒品等不法情事，指示轄區派出所前往輔導業者配合分局各項治安防治作為。（圖／草屯分局提供，下同）

記者白珈陽／南投報導

南投縣警局草屯分局長潘金葉因應近期社會頻繁發生酒店、夜店發生群眾鬥毆等情事，落實警政署要求，杜絕街頭暴力、酒駕及包廂內施用毒品等不法情事，7日指示轄區派出所前往輔導業者配合分局各項治安防治作為，並製作宣導單向業者灌輸觀念；業者反應良好，允諾將全力配合草屯分局，負起社會責任。

宣導由潘金葉拜訪主持，指導店家應在大門、包廂走道、樓梯間裝設高解析監視器鏡頭，以因應發生事故時能立即還原現場；並宣導店家在營業時段，注意避免深夜未成年少年逗留；包廂內如發現有客人正在施用毒品情事, 應立即通報當地警方前往處理。

此外，如有客人酒酣耳熟之際發生爭吵，應立即介入調解，當發生群眾鬥毆或傷害案件，立即通報警方出動快打部隊即時壓制；酒客離開時，應協助代叫計程車或代駕，不得任由其酒後駕車，若勸阻不聽，應通報請警方前來處置。



過程中，警方解釋相關法令給店家知悉，同時灌輸店家應負社會責任，請店家積極配合警方各項治安作為。店家感謝警方用心，表示將全力配合警方共同維護安平地區治安狀況。



潘金葉表示，草屯鎮為南投、台中、彰化縣三地之交通要道，其治安穩定度相對重要，感謝店家能在營利目的之下，積極配合警方各項治安作為，共同維護草屯鎮治安，共創雙贏局面。