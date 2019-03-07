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酒駕累犯…「直送殯儀館」震撼開課！　美國加州更狂「通通送去洗大體」

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國際中心／綜合報導

針對酒駕肇事案件頻傳，交通部公路總局今（7）日首度將道安講習搬到板橋殯儀館，並將沒有使用的禮儀廳布置成靈堂，讓「5年內2次以上酒駕」的累犯直接見證死亡的所有流程。其實為了杜絕僥倖的酒駕者，美國加州及泰國採取的是「安排酒駕累犯到太平間洗大體」的作法，除了有執法人員在一旁外，專業人員也會隨時指揮他們，希望藉此達到嚇阻效果。

▲酒駕累犯至殯儀館上課。（圖／取自臺灣酒駕防制社會關懷協會臉書粉專） 

▲酒駕累犯至殯儀館上課。（圖／取自臺灣酒駕防制社會關懷協會臉書粉專，下同）

交通部公路總局推動「震撼教育」，今天（7日）第一次到位於新北市的板橋殯儀館實施安全講習，並於課程期間安排學員在殯儀館上酒駕道安課，將沒有使用的禮儀廳布置成靈堂氣氛，前方還掛著一副「悼全國5年內因酒駕往生之3088為亡靈」的輓聯；76名學員們穿著輕便雨衣排排坐，靜靜地聽完40分鐘的課程。

台灣酒駕防制社會關懷協會林美娜秘書長表示，這群酒駕累犯是高風險群，我們需要協助他們，也建議相關單位要有課後服務，上完課之後，要有社工介入或是同仁介入，有一定的訪視、連繫跟課後關注，「如果他們需要酒癮戒斷治療，相關單位都要去協助。」

▲▼酒駕累犯至殯儀館上課。（圖／取自臺灣酒駕防制社會關懷協會臉書粉專）

其實不管罰金再高，還是有人會存僥倖心態酒駕。美國加州的法官為了杜絕這種情況，直接讓酒駕累犯者到太平間「洗大體」，希望透過這種方式，讓酒駕者心生害怕不再酒駕。除了直接送酒駕者到殯儀館洗大體外，加州法律規定酒駕累犯罰款最高可罰 18000 美元（約新台幣55萬5696元），同時處有期徒刑 16 個月並吊銷駕照。

泰國立法，酒駕就到太平間工作。（圖／達志影像／美聯社）

▲泰國政府為遏制酒駕歪風，立法讓酒駕者洗大體。（圖／達志影像／美聯社）

在加州法律中，規定21歲以上的駕駛血液酒精濃度不得超過0.08%，大約是3杯啤酒；21歲以下者不得超出0.01%，營業用車和累犯者則為0.04%。刑責上，初犯者得服刑2天、有假釋期並罰款3600美元（約台幣11.4萬）；有酒駕前科撞死人者，以二級謀殺論罪，可處15年至無期徒刑並永久吊銷駕照。

各國為了積極防止酒駕，都有類似案例，以挪威來說，酒駕者每年固定一個時間點就要重新入獄，以此提醒切勿再犯；芬蘭則是賺越多錢的人罰越重；泰國政府更修法規定酒駕和交通累犯到醫院太平間進行社會服務，讓他們親眼看看不負責任的下場，會導致多麼嚴重的後果。

▲▼道交條例酒駕修法。（圖／立委鄭寶清辦公室提供）

▲重罰酒駕，道交條例修正要點。（圖／立委鄭寶清辦公室提供）

加拿大酒駕初犯會被處以1000元加幣並禁止駕駛12個月，第二次罰30天拘禁並禁止駕駛24個月，第三次罰120天拘禁並禁止駕駛36個月。若酒駕致人受傷，最重刑度為10年有期徒刑；致人死亡者，最重則處以無期徒刑。

鄰近台灣的日本，則是將酒駕累犯處以5年以下有期徒刑，或是100萬以下日幣罰金；酒駕致人死傷則加重處罰，致傷處以15年以下有期徒刑，致死則處1年以上、20年以下有期徒刑。

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關鍵字：酒駕,罰金,太平間,大體,屍體,累犯,酒駕累犯,殯儀館

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