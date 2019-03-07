酒駕累犯在殯儀館聽道路講習　網轟：鞭刑直接抽他們才有用啦！





記者陳雕文、黃彥傑／新北報導

公路總局將道路交通安全講習的場地移到板橋殯儀館，本月7日有76名「5年內2次以上酒駕」的累犯聚在靈堂，講師放投影片上課，直到下午2點30分下課，部分聽課的學員認為「多少有點用（嚇阻）啦」但有學員認為「沒甚麼用，會喝的還是會喝」網友多數批評，「狗改不了吃屎！讓他們（酒駕者）變屍體比較有用啦」

▲殯儀館的崇仁廳成為道路安全講習的場地。（圖／記者陳雕文攝）

▲公路總局將道路交通安全講習的場地移到板橋殯儀館。（圖／記者陳雕文翻攝）

上課時，恰巧在其他靈堂辦喪事的家屬得知，認為一堆人大白天來聽講習，其實根本達不到嚇阻的效果，雖然會場擺放「悼！全國5年內因酒駕往生之3088位亡靈」的輓聯，一旁還放空冰櫃，充其量也只是裝飾品，上的課程跟過去也一樣，只是換個場景而已，意義不大。

▲酒駕累犯到殯儀館聽道路安全講習，有人認為沒有嚇阻力。（圖／公路總局提供）

《ETtoday新聞雲》記者詢問民眾看法，他們認為，「應該對酒駕（嚇阻）沒甚麼作用，像新加坡的鞭刑，直接抽他們，讓他們知道痛，可能更有嚇阻力」、「可能剛開始有點效果，但久了還是會麻木，會喝的還是會喝，要讓酒駕者身心創痛的感覺（比如大筆金錢懲罰）才比較能確實改善。」

▲38歲林先生認為，「在殯儀館廳道路安全講習應該對酒駕（嚇阻）沒甚麼作用，像新加坡的鞭刑，直接抽他們，讓他們知道痛，可能更有嚇阻力。（圖／記者黃彥傑攝）

多名網友批評，「讓他們變屍體比較有用啦！」、「變屍體後再請這些垃圾的家屬來上課」、「相信大家也都有碰過去殯儀館參加喪事過，也沒怎樣啊！不痛不癢，我個人比較支持鞭刑」、「課照上、酒照喝、車照開、人照撞」、「酒駕者上完課後：真可怕，喝一杯壓壓驚」