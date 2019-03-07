藍營四席立委補選號次「1124」　朱立倫：像去年滅東廠

▲朱立倫出席鄭世維「新北三重團結誓師大會」。（圖／記者湯興漢攝）

記者羅婉庭／新北報導

新北市三重區候選人鄭世維的「三重區誓師大會造勢活動」7日，將黨內大咖紛紛到場支持。前新北市長朱立倫致詞表示，這次國民黨立委補選4席，大家抽號次剛好是「1124」，去年國民黨滅東廠，這次也要大力支持。

朱立倫致詞表示，果菜市場攤商看到鄭世維都是自己人，知道基層的辛苦，大家每天都在睡的時候他們就開始在忙碌，那時候擔任副總的時候，告訴他屋頂、電燈、廁所都要改善，他也每一樣都完成；朱立倫開玩笑說，還有攤商說他擔任「廁所所長」，環境乾淨又整齊。

朱立倫說，鄭世維很辛苦，天天都出來要幫忙他，不論天氣好不好，316拜託大家要幫忙催票，拜託兄弟姐妹要催一下，還有議員們，大家一起努力，議員一起努力。

朱立倫表示，今天這個場合很難得，周縣長、侯友宜一起來站台，強調鄭世維值得大家的肯定，也有很多里長站出來，每一票都要催出來。

他說，這次國民黨立委補選4席，大家抽號次剛好1124，去年國民黨滅東廠，這次也要大力支持，呼籲其他縣市的朋友也打個電話，支持台南謝龍介、彰化柯呈枋、金門洪麗萍。

新北市長侯友宜則表示，去年他參選新北市時，三重區輸了8百多票，希望這次立委補選要大家贏回來，而鄭世維過去是賣菜人，他家鄉是賣肉，兩人在一起，以後鄭世維在立法院、他在新北市，大家一起努力。

針對民進黨候選人余天說他和侯友宜感情很好，侯友宜回應，余天是認識多年的朋友，余天也要加油，但選舉方面他是支持在地的鄭世維。

造勢現場估計有1040個座位，在開場前工作人員扛了多箱包子，總共5400個，準備再度搬出「土包子」搭韓流，發給到場支持的鄉親。但主辦單位在朱、侯離場後開始發包子，竟有大半的民眾拿了包子就離場，讓吳敦義到場時格外冷清，場面稍有些尷尬，而主辦單位也迅速將「空椅子」收起來。

在造勢活動中首先由三重區黨部主委蔡明堂、新北黨部主委李乾龍致詞，隨後朱立倫、周錫瑋、新北市議長蔣根煌、吳敦義接續助講。





▲朱立倫、侯友宜、周錫瑋、李乾龍出席鄭世維「新北三重團結誓師大會」。（圖／記者湯興漢攝）