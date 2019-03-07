影／朱吳連到場加持「三重賣菜郎」　鄭世維：只擔心對手「選前奧步」

記者羅婉庭／新北報導

新北市第三選區候選人鄭世維的「三重區誓師大會造勢活動」7日，將到場加持的黨內大咖包括前新北市長朱立倫、黨主席吳敦義、連勝文，以及新北市長侯友宜、前台北縣長周錫瑋。鄭世維受訪表示，現在最擔心的是「對手選前出奧步」。

針對民進黨主席卓榮泰上午受訪時說，綠營將要集中火力回防三重。對此，鄭世維表示，他最擔心的就是民進黨出奧步，如果公平競爭他不怕，他一股熱勁服務鄉親，若民進黨這麼會選舉，對手陣營選前出奧步，這是他最擔憂的。

他強調，自己一步一腳印，從被徵召開始，天天都是從早忙到晚，相信鄉親都看得到、里長們看得到，黨內的縣市首長，甚至知名的政治人物他們都感受到，所以侯友宜、台中市長盧秀燕、雲林縣長張麗善、黨內要角都會支持我。

他強調，希望所有三重鄉親在3月16日能夠做出正確的抉擇、投下正確的一票，讓年輕人來改變三重、讓年輕人來榮耀三重，讓他一起為這塊土地打拚。

造勢現場估計有1040個座位，在開場前工作人員扛了多箱包子，總共5400個，準備再度搬出「土包子」搭韓流，發給到場支持的鄉親。主辦單位也特地請來表演歌手暖場駐唱。

在造勢活動中首先會請三重區黨部主委蔡明堂、新北黨部主委李乾隆致詞，隨後朱立倫、周錫瑋、新北市議長蔣根煌、吳敦義接續助講。

▲朱立倫陪同立委候選人鄭世維市場拜票。（資料照／記者李毓康攝）

▲余天、鄭世維。（合成圖／記者李毓康攝）