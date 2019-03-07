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公道伯參選／王金平提5實例：錯誤的政策與不作為阻礙國家前進　

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記者羅婉庭／台北報導

前立法院長王金平7日上午9點在台北國際會議中心召開記者會。他在鄭重宣布參選2020總統後，致詞時提出台灣遇到的困境，他認為台灣有堅強的實力和旺盛的生命力，可以造就強大的國力，卻因為錯誤的政策與不作為，而阻礙了前進的腳步，並舉出五個實例。

王金平致詞表示，他認為錯誤的政策與不作為，是阻礙了台灣前進的腳步，他舉例，一例一休的缺乏彈性，讓勞資雙方都面對現實的困難。近二十年來能源政策的不作為，與意識形態之爭，造成企業人才日漸流失，投資環境日趨惡劣。

除此之外，還有軍公教警消年金、及勞保年金的改革，欠缺公平與合理性，讓人民對政府失去信心。壞人不怕犯罪，安全善良的生活環境逐漸被破壞，好人難以安居樂業。生育率降低，少子化變成國安問題。

對此，他說要從今天開始，自己將逐步提出公共政策的主張與策略，讓國人共同討論，凝聚共識，團結落實。唯有讓人民過好生活，讓企業生存茁壯，讓經濟繁榮發展，讓社會安全和諧，台灣才能壯大，在國際社會展現自信與驕傲。

王金平致詞表示，事實上在這個關鍵時刻我們應該團結意志以無比信告訴全世界，台灣是世界不可或缺的一部分，要讓世界看到台灣的貢獻。沒有台灣的科技研發和生產力，蘋果的智慧型手機，無法順利上市，從而改變全人類的生活型態。沒有台灣製造的零組件，特斯拉智能電動車，現在仍在研發階段。

他說，沒有台灣持續大量的愛心輸出，在世界各地的災難第一線，提供實質協助，世界上會有許多人，因此承受，更深更長的生命苦難。我們可以驕傲的對全世界說，台灣是全球進步發展，不可或缺的一部份，台灣是人性良善價值，最寶貴的資產。

王金平說，政黨輪替二十年來，因為過度的社會動員，在世代、階級、產業和族群之間，產生了無謂的對立與仇恨，造成台灣嚴重的內耗缺氧。未來四年，是台灣最需要冷靜、理性、團結的時刻。

他強調，台灣不應該再陷入統獨爭議的死胡同與各種假議題的糾葛，而應該務實面對歷史遺留的問題，放眼我們共同的未來，台灣在全球的定位，就是愛心輸出大國。

王金平表示，慈悲沒有敵人，我們將以愛心立足世界。而台灣與大陸的關係，是「中華兒女，本是同根生。」台灣是世界華人圈的驕傲，也是中華民族未來的希望。

他說，國力的大小，不在土地、人口的多寡，而在於人民能過好生活，企業能生存發展，國家能安定繁榮。如果我們很強大，價值不言自明，如果我們弱小，說再多也無濟於事。

王金平表示，捍衛中華民國主權與憲法，是我們現階段最大的共識，也是我們據以生存發展的根基。臺灣的願景，讓全世界看到台灣的價值與貢獻。

最後他向選民喊話，「給我四年，我有自信可以帶領大家，實現願景，讓台灣發光發熱」。美麗善良的台灣，猶如航行太平洋的航空母艦，而我，一個有經驗、有決心的船長，將帶領台灣航向充滿希望的未來。

▲▼王金平宣布參選2020總統。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼王金平宣布參選2020總統。（圖／記者屠惠剛攝）

▲王金平宣布參選2020總統。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼王金平宣布參選2020總統，國民黨立委蔣萬安到場支持。（圖／記者林敬旻攝）

▲王金平宣布參選2020總統，國民黨立委蔣萬安到場支持。（圖／記者林敬旻攝）

▲▼王金平宣布參選2020總統，國民黨立委江啟臣場支持。（圖／記者林敬旻攝）

▲王金平宣布參選2020總統，國民黨立委江啟臣場支持。（圖／記者林敬旻攝）

據了解，王金平的參選記者會，將有別於傳統記者會形式，不會邀請黨內大老出席，改以邀百工百業、民間團體代表到場，展現台灣旺盛的「生命力」。其他受邀的重要貴賓，包括三三會理事長許勝雄、前考試院長許水德、前教育部長郭為藩及吳清基、中華奧會主席林鴻道等人，以及王金平求學時代的多位師大校長，都是座上賓。

另外，全國公教軍警消暨公職人員聯合總會總會長劉盛良、反年改團體「八百壯士」指揮官吳其樑等深藍軍系代表，也將到場支持王金平。

▲▼王金平宣布參選2020總統。（圖／記者屠惠剛攝）

▲王金平宣布參選2020總統。（圖／記者屠惠剛攝）

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關鍵字：朱立倫,吳敦義,馬英九,王金平,韓國瑜

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