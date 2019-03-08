朱韓密會後各自努力？　朱立倫：會把自己變「最強人選」





▲前新北市長朱立倫。（資料照／記者林敬旻攝）

記者羅婉庭／台北報導

朱韓密會後，前新北市長朱立倫曾表示「韓市長做什麼，我支持他，我做什麼，韓市長也會支持我」。如果國民黨內最後最強人選是韓國瑜是否支持，他7日受訪回應，無論是否是韓國瑜，最後的最強人選一定全力支持，他也重申會「努力把自己變最強」。

對於太陽會后羿，積極爭取國民黨提名參選總統的朱立倫接受專訪表示，「韓市長是國民黨最棒的資產」，帶給國民黨「一定要努力」的指標。朱立倫認為，韓國瑜的心情應該與他相同，不會只希望自己最強，而是希望國民黨有更多的「韓國瑜」、「朱立倫」，他希望國民黨應越強越好。

朱立倫提到「相信韓市長百分之百的心情都在拚高雄經濟」，他透露與韓國瑜的密談除了聊孩子，也談台灣經濟未來與兩岸議題；特別是高雄輕軌二階段、機場工程問題，朱立倫皆與韓國瑜分享經驗。

另外，說到台北市長柯文哲，朱立倫誇讚他「很有政治實力」，並分析，從民調中可看到柯文哲對於年輕世代有壓倒性支持，但在40-50歲則大幅度溜滑梯般下降，50歲以上全敗。

朱立倫以統計學角度指出，現在民調不容易測到年輕人，所以可能用樣本去加權，「結果就會讓那個地方（年輕人樣本數）跳得非常高」。朱立倫表示「相信他（柯文哲）很強，我們需要努力」，但也對民調提出疑問，柯文哲是否真的有這麼強，或可能是加權的問題？朱立倫有信心，如讓年輕族群有感「超越柯文哲是一定要做到的」。

另外，關於先前提出重啟核四議題，朱立倫表示，2018年來自於再生能源的發電量是153億度，佔總發電量的4.9%，低於馬英九執政的5.8%。朱立倫則提醒，153億度發電量當中在扣除固定的水力、地熱發電後，實際以風力或太陽能發電僅佔51億度，如需達成2025非核家園計畫，需增長10倍發電量。

朱立倫質疑「怎麼做得到」，他表示非核家園是理想目標，如他當選，則將重新盤點能源配比的可行性。